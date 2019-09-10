蘇貞昌宣布高鐵南延屏東！協助高捷紅線延伸到潮州

2019-09-10 12:21

〔記者葉永騫、侯承旭／屏東報導〕行政院長蘇貞昌今天上午南下屏東視察台鐵六塊厝車站南側，宣布高鐵南延到屏東定案，4條路線則較傾向左營案，但尊重委員會的評估決定，而高雄捷運紅線從小港延伸到林園、屏東東港到潮州也進行規劃。

高鐵南延屏東案共有4條路線規畫，左營案從左營站北側岔出，經高雄鳥松區、大樹區，再跨越高屏溪至屏東六塊厝，經費估約554億元。燕巢案由燕巢岔出而不進左營站，延伸進屏東六塊厝，經費約561億元。高雄案則進入高雄火車站再到屏東，經費1217億元。小港潮州案，小港潮州案從左營往南進入市區到小港機場，再延伸至屏東潮州，經費估達1500億元。

蘇貞昌上午視察六塊厝車站地點後宣布高鐵南延屏東定案，4條路線考量到有些路線拆除的房屋眾多，施工期程太長，因此較頃向左營案，但是尊重專業委員的路線評估。

蘇貞昌簡報時也提到有關高雄小港國際機場，目前已經有高雄捷運紅線經過，高市府正爭取捷運紅線從小港區延伸至高雄林園區，他指示交通部要全力幫助高雄市政府。

他指出，捷運紅線不只延伸到林園，甚至可進一步延伸至屏東的新園、東港，也可延伸到屏東潮州，這個構想可以和捷運紅線延伸林園的計畫一併進行。蘇貞昌強調，政策規畫要有遠見、魄力，要從提升國家整體競爭力的目標出發。

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