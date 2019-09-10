罕病》今年台南腸病毒重症達3例 開學後續升溫

2019-09-10 22:36

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地區腸病毒在開學後持續升溫！今年已有3名腸病毒重症病例，在第35週（8月25日至31日），台南市健保門、急診達1616人次，超過流行標準值的910人次；同期間台南校園腸病毒輕症通報206人次，也較前一週的98人次為高，幼兒園通報比例最高、佔72．8％，有23班學齡前機構停課7天後相繼復課。

台南市衛生局長陳怡提醒民眾，留意做好嬰幼兒手部清潔衛生與居家環境清潔防治。

國內腸病毒疫情逐漸升溫仍在流行期，全國第35週（8月25日至8月31日）健保門、急診就診達1萬8506人次，超過流行標準值的1萬0500人次，全國累計34例重症確診個案，腸病毒71型達25例。南市部分，今年度累計有3例腸病毒71型感染併發重症個案，分別是北區7歲男童，症狀以肢體無力麻痺為主；麻豆區2歲男童及白河區5個月大女嬰都因感染造成腦幹腦炎，幸3病例均已康復出院。

市衛生局疾管科長蔡玲珊指出，目前南市社區腸病毒檢出型別仍以克沙奇A型為多，但仍有腸病毒71型流行潛在風險，今年南市社區持續檢出腸病毒71型陽性個案分布在安定、東、歸仁、中西、南、關廟、永康、安南、北、新化、柳營、官田、善化、佳里、安平、麻豆、白河、仁德等區，請家長及嬰幼兒照顧者落實手部衛生與做好居家環境清潔防治工作，避免幼兒、童感染腸病毒。

衛生局提醒，腸病毒流行期間學校、教托育機構及家長應督導學童養成良好個人衛生習慣、生病不上學，手部衛生是預防腸病毒首要方法，「吃東西前、照顧小孩前、看病前後、如廁後及擤鼻涕後」要確實執行洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。

雙手抹肥皂後，指尖、指縫、手心、手背、腕部要徹底搓揉至少20秒，再以清水沖洗乾淨。另外，學校、學前機構室內幼兒童活動區或居家環境建議定期消毒，漂白水（次氯酸鈉）可破壞細菌、病毒等微生物蛋白質，是便宜易取得、功效快速的消毒劑，消毒濃度建議使用500ppm稀釋漂白水，巿售家庭用漂白水濃度一般在5至6%，取100ml漂白水加入10 公升自來水中攪拌均勻即可使用，擦拭時消毒反應時間至少10分鐘以上，再用清水擦拭清潔，幼兒童易接觸的課桌椅、玩具、遊樂設施、娃娃車等是重點消毒目標。

衛生局再呼籲學校、教托育機構及家長應於流行季時，持續注意孩童健康狀況，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送到南市腸病毒重症醫療網責任醫院，以利掌握治療契機。

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