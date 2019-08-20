台南人當心！ 今年首例境外移入瘧疾確診

2019-08-20 16:18

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市衛生局指出，近日南市出現首例境外移入瘧疾病例，截至20日止，全國累計有2例瘧疾，台南市首例個案是40多歲男性、無慢性病史，7月27日至8月8日與其他共10名團員到非洲烏干達參與志工服務，8月12日出現發燒、頭痛、寒顫、出汗與腹瀉等症狀，8月15日返國，隔天就醫住院治療，8月17日檢驗確診。

衛生局說，目前南市首例瘧疾個案仍住院觀察中，同團團員無出現疑似症狀。經調查，個案出國前曾到旅遊醫學門診諮詢，惟因顧慮瘧疾預防性用藥副作用，所以未服藥，衛生單位人員已給予瘧疾相關衛教、持續追蹤。

據指出，台灣曾被封為「瘴癘之地」，就是與這種流行病脫離不了關係，在國內醫療與衛生單位努力下，終於在1965年12月擺脫瘧疾威脅，但並不是瘧蚊絶跡，台灣包含台南市（左鎮、新化、關廟、楠西、南化、龍崎等區）、高雄市、屏東縣、台東縣與花蓮縣等5縣市29個鄉鎮區共127個村里，仍可發現矮小瘧蚊蹤跡，請民眾千萬不可掉以輕心。

台南市防疫中心說，瘧疾是一種由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類所引發的傳染病，據世界衛生組織（WHO）資料，2017年全球傳染人數約2.19億，死亡約43.5萬人，目前主要流行於非洲、東南亞及大洋洲等地。

依瘧原蟲之特性，可分為間日瘧、3日瘧、惡性瘧（又稱熱帶瘧）、卵形瘧，以惡性瘧為最多，其次為間日瘧。瘧疾潛伏期通常介於7天至30天，早期症狀類似感冒，會出現發燒、寒顫、冒冷汗、頭痛、肌肉關節痛、噁心嘔吐等症狀，若無適當治療，嚴重者可能導致黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變，並可能造成死亡。

台南市衛生局長陳怡呼籲，民眾前往瘧疾流行區域，至少1個月前應先到旅遊醫學門診向醫師諮詢，評估感染風險、預防性投藥的需求與是否有服用上的禁忌症，並依醫師指示於出國前、旅遊期間及返國後不間斷服用瘧疾預防藥物。

在瘧疾疫區停留期間，應儘量穿淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬，或塗抹衛福部核可的防蚊藥劑，住在有紗門紗窗的房舍並使用蚊帳；返國後如出現疑似症狀、儘速就醫，並詳細告知旅遊史及曾服用瘧疾預防藥物等資訊，以利醫師作為診斷及治療的參考依據。疾病相關資訊請參閱疾管署全球資訊網或撥打國內免費防疫專線1922或（06）336-6366洽詢。

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