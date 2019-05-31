不用再擔心瘧疾了？基因改造真菌 能消滅99％瘧蚊

2019-05-31 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕蚊蟲叮咬總是讓人又癢又煩，而且還有可能傳播瘧疾等傳染病，如今科學家打造出一款基因改造真菌，經實驗表明能消滅99％的瘧蚊！

據《BBC》報導，美國馬里蘭大學的研究人員和非洲布吉納法索的IRSS研究所合作，首先發現了一種名為綠殭菌的真菌，它可以感染傳播瘧疾的蚊子。

接著，科學家又分析了澳洲漏斗網蜘蛛毒液裡的一種毒素，將製造毒素的遺傳機能添加到真菌自身的DNA中，因此一旦真菌進入蚊子體內就會開始產生蜘蛛劇毒。

在成功創造出基改真菌後，科學家便在布吉納法索打造一座占地6500平方英呎（約182坪）的假村落，裡面有植物、小屋、水源和可供蚊子維生的食物，村子被雙層蚊帳包圍，以防止任何蚊蟲逃逸。

當假村裡只放進蚊子時，蚊蟲數量急速暴增，但研究人員將真菌孢子與芝麻油混合擦拭至黑色棉片上，再放進村裡實驗後，1500隻蚊子45天後只剩下12隻，因為當蚊子降落在棉片上時，就會暴露在致命的真菌當中。

馬里蘭大學博士洛維特（Brain Lovett）指出，基因改造真菌在短短兩代內迅速摧毀了蚊子種群，實驗中還證明真菌對這些蚊子具有特異性，並且不會影響其他昆蟲例如蜜蜂等等。洛維特強調，此技術並非是為了要滅絕蚊子，而是要解決瘧疾的傳播。

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