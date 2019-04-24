全球首支瘧疾疫苗 非洲馬拉威率先為兒童接種

2019-04-24 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織23日宣布，位於東非的馬拉威共和國成為全球第一個接種瘧疾疫苗的國家。該疫苗「Mosquirix」是歷經30年、耗資約10億美元（約新台幣311億元）研發而成，接種對象為2歲以下兒童，下週將擴大規模，供應給肯亞和迦納，未來可望讓36萬名兒童受惠。

綜合外媒報導，瘧疾經由蚊子傳播，在非洲是與愛滋病、結核病並列的3大傳染病之一。2000年以前，瘧疾每年平均造成全國43.5萬人死亡，大多數是5歲以下的非洲兒童，其中，馬拉威是最多瘧疾死亡個案的國家，平均每2分鐘就有1名小孩子死於此症。近年，雖然瘧疾死亡人數逐漸減少，但改善的情況卻陷入停滯，某些地區的疫情甚至更加嚴重。

實際上，目前「Mosquirix」僅能預防約40％的瘧疾病例，雖然數字相較其他疾病疫苗偏低，也只能發揮局部保護作用，不過，英國利物浦熱帶醫學院生物科學院院長克雷格強調：「這種疫苗並不完美，但仍能拯救成千上萬的生命。」特別是在瘧疾爆發的季節，可以大幅減少患病及死亡人數。

據悉，「Mosquirix」又名「RTS,S」，是由藥廠葛蘭素史克公司及其國際夥伴合作研發，在2015年獲得歐洲藥品管理局（EMA）批准，並計畫提供疫苗給瘧疾疫情特別嚴重的馬拉威、肯亞和迦納3國。

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