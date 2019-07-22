大雨後 台南本土登革熱增至14例 黃偉哲：戒慎恐懼

2019-07-22 21:34

〔記者楊金城／台南報導〕大雨過後，台南市本土登革熱病例今再增2病例，累計今年台南市14例本土病例，新增2例是住東區崇明里一對父女；台南市長黃偉哲對南市出現兩新本土病例，表示非常戒慎、恐懼，並不尋常，大雨過後的防疫工作更要加緊孳清。

黃偉哲說，第13、14例是家庭群聚感染，有高度的集中性，病例活動的東區巴克禮公園從22日至8月4日休園2星期，進行全面的孳清工作，該封園就封園，封閉多久時間，則尊重防疫專業。

新增兩病例是第13例的70多歲男子和第14例的40多歲女兒，住同一戶，台南市衛生局疫情調查後，認為是家戶群聚感染。

兩新個案的同住家人有4人，第14例的丈夫在7月16日開始出現頭暈、發燒出疹等症狀，就醫採檢，結果尚待第二次採檢研判外，其餘3人尚無疑似症狀。

黃偉哲說，由於前些日子來連日大雨，造成許多戶外孳清及噴藥防治工作推動的很不順利；在室內，在大雨的同時，蚊子也進入到室內，很容易叮咬到個人，應做全面孳清，防疫不能有任何怠惰。

台南市登革熱防治中心今天起在巴克禮公園進行噴藥防治公告及設置紅色警戒區的警示設施，若民眾違反擅自闖入，可依傳染病防治法第37條第一項第二款：「管制特定場所之出入」，違反者可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並由南市工務局直接告發，由衛生局開裁處書。

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