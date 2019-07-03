南、高再增本土登革熱 台南出現今年最幼齡個案

2019-07-03 11:04

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內新增2例本土登革熱，為台南市東區大同里幼齡女童、高雄市路竹區竹東里40多歲男性，其中，台南市個案是今年年齡最小的本土登革熱個案。

疾管署副署長莊人祥表示，2人近期無出國史，分別於6月29日及30日發病，經檢驗均確診感染登革病毒第二型，目前住院治療中，同住者無疑似症狀。

莊人祥提到，台南市個案主要活動地為東區及中西區，與該市前3例活動地具地緣相關性，研判屬於同一波群聚。

高雄路竹個案 與南市群聚感染型別相同

至於高雄市個案，莊人祥指出，其近期無三民區活動史，活動地除住家外，因是貨運司機，曾到嘉義縣、台南市等地送貨，且由於是登革病毒第二型，與台南市群聚感染事件的型別相同，會進一步進行基因定序釐清感染源。

今年國內累計33例本土登革熱，包含高雄市29例、台南市4例；另有186例境外移入，境外移入為近10年同期最高。

疾管署提醒，近日受低壓帶及西南風影響，各地均有豪雨或大雨發生，民眾雨後應落實巡、倒、清、刷，仔細巡視環境，將積水倒掉，徹底清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，留下的容器也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則是定期刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。

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