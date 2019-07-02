坐鎮防疫！對抗登革熱 台南市長黃偉哲取消訪日

2019-07-02 23:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市連爆3例本土登革熱病例，原本計劃5至7日訪日行程的台南市長黃偉哲，今（2）日決定取消行程，留下來坐鎮防疫，與市府團隊及民眾共同對抗登革熱。

今夏台南愛文芒果將透過裕毛屋通路商，再度直銷日本York-benimaru公司301家超市分店參與「台灣物產展」行銷活動，並將在茨城縣筑波市舉辦台南芒果試吃販售會。

市府原計劃7月5至7日由台南市長黃偉哲率團共同站台宣傳，不過承辦單位南市農業局今天臨時接獲市長行程取消，改由南市副秘書長王揚智代表率隊出訪。

台南市長黃偉哲今晚受訪證實表示，因應登革熱防疫工作需要，因此取消訪日行程，「這是防疫需要，不需大肆宣揚」。

至於高雄市長韓國瑜今天臉書直播談登革熱防疫時，公開感謝台南市長黃偉哲主動表達高雄若有必要時，台南願意支援。對此，黃偉哲表示，雖然地方首長不同黨籍，但登革熱防疫同一陣線，台南與高雄息息相關，「登革熱防疫不分藍綠」。

南市農業局表示，去年「台灣物產展」賣出台南優質芒果13公噸，今年預計可賣出25公噸，建立日本消費者對台南優質芒果印象，不只行銷農產，也增進雙方交流。

據了解，南市6月29日在永康區出現首例登革熱本土病例，今天衛福部疾管署再確認第2、第3例本土病例都出現在中西區開山里，由於住家距離與首例工作地相距僅約200公尺，研判是群聚感染事件。

疾管署疫情中心統計，今年國內累計31例本土登革熱，分別是高雄市28例、台南市3例；另有186例境外移入。

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