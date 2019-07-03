南市本土登革熱已3例 中央金援3211萬元防疫作戰

2019-07-03 09:35

〔記者王俊忠／台南報導〕由於台南市本土登革熱已達3例，市議會質疑市府爭取中央協助防疫沒有具體行動。市府表示，已於6月13日由副市長王時思向行政院長蘇貞昌表達南市需求，爭取到登革熱防治補助661萬元。市長黃偉哲也說，另爭取兩筆經費，分別是環保局申請1350萬元、衛生局申請1200萬元，目前中央已同意全數匡列2550萬元補助，全力支援南市防疫。

對於外界質疑登革熱快篩到確診期間有防疫空窗期，衛生局長陳怡強調，南市登革熱防治從歷任市長以來都是以相同高標準規格進行，在快篩與病例確診過程的檢驗期間，絕無存在所謂的防疫空窗期，市府防疫作業會在快篩陽性時即時啟動，絕非等待確診後才進行防疫。

陳怡說，對民眾擔憂的抗藥性疑慮，今年的藥劑已於3、4月份請實驗室完成噴效試驗，不存在抗藥性的問題，每一年都會根據藥效試驗來選擇藥物，請民眾放心，民眾出國工作或旅遊要做好防疫，身著淺色衣服並備妥防蚊液施用，避免感染登革熱。

疾管署南區管制中心主任李翠鳳提醒，過去如果曾經感染登革熱的民眾需要特別留意，因為若再感染會有較嚴重的病情。尤其是年紀大、有慢性病史的長輩，如出現發燒症狀，務必要到醫療院所診治，疾管署也請醫療院所加強警覺。此外，病媒蚊叮人後要經過一週後才能傳染給他人，加上潛伏期等時間，從最後一個個案發病的那天起加上31天，中間如果沒有個案再發生的話，在疫情防治上就能較放心，希望大家一起做好防疫工作。

市府登革熱防治中心籲請市民加強「巡、倒、清、刷」清除積水容器及做好防蚊措施，若有發燒等疑似症狀時，立即就醫以進行登革熱NS1快篩，相關資訊可至市府登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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