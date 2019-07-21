高雄登革熱累計44例 前鎮新增2型病例 憂引發重症疫情

2019-07-21 19:33

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市今又新增1例本土登革熱，累計已達44例，新病例是前鎮區西山里60多歲退休男性，今確診為第2型登革熱，由於三民區興德里及前鎮區西山里均出現第2型登革熱，顯示三民區、前鎮區同時存在第2型、第4型，一旦疫情擴散，恐造成出血重症病例發生。

衛生局表示，前鎮區西山里新增病例與昨天三民區興德里國小女童確診病例，均屬第2型，而先前兩區確診的病例都第4型，顯示第2型、第4型同時存在高流行風險區的重大警訊，市府防疫團隊高度警戒，全力防疫。

衛生局說，前鎮區新增病例，本月18日出現發燒、肌肉痠痛及頭痛等症狀，經二次就醫20日由診所通報，今確診為本土登革熱。

衛生局說，新病例活動地以住家為主，平日早上會去前鎮區復興國小操場運動及市立圖書館總館活動，傍晚會去台鋁社區公園散步，同住接觸者1人無疑似症狀。

衛生局依其發病日及活動史初步研判，個案於居住地周邊社區感染的可能性較高，將進一步擴大疫情調查以釐清感染源。

44例本土登革熱，分別三民區36例（鼎金里16例、鼎西里6例、本和里5例、鼎強里2例、安吉里3例、鼎力里、鼎盛里、寶民里及興德里各1例）、3例位於前鎮區（興邦里、興化里及西山里各1例）、1例位於鳳山區、1例位於鼓山區、1例位於路竹區、左營區菜公里2例。

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