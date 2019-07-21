高雄本土登革熱又淪陷一里 疾管署憂兩型交叉感染

2019-07-21 19:29

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布高雄市新增1例本土登革熱，為前鎮區西山里60多歲男性，此為西山里今年首例，值得注意的是，他確診感染登革病毒第二型，與目前高雄市流行的第四型不同，有待持續觀察是否擴大流行，若二、四型同時大流行，恐造成交叉感染、重症風險較高。

疾管署副署長莊人祥表示，該名個案在7月18日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，經就醫通報檢驗於今日確診，目前住院中，其同住家人無疑似症狀。

莊人祥指出，該名個案近期無出國史，平日活動地以住家為主，經常至附近的復興國小、台鋁社區公園，以及高雄市立圖書館總館活動，依據其發病日及活動史初步研判，在西山里周邊社區感染可能性較高。

莊人祥說明，目前高雄市主要流行登革病毒第四型，但該名個案確診第二型，將請實驗室進一步基因定序，並擴大疫情調查，以釐清可能感染源。今年高雄市在三民區、路竹區也曾出現第二型病例，但當地未再新增個案，此例將持續觀察是否發展成大流行，若二、四型同時大流行，恐造成交叉感染、重症風險較高。

疾管署統計，今年國內累計56例本土登革熱，為高雄市44例、台南市12例；另有227例境外移入，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署也再次提醒，近期南部地區豪雨不斷，民眾雨後應落實巡、倒、清、刷，加強環境巡視並清理積水容器，杜絕孳生源；一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史。＃

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