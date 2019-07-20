台南本土登革熱增至12例 境外移入增至24例

2019-07-20 12:16

〔記者王捷／台南報導〕台南又添一例本土登革熱病例，還有一列境外病例，截至目前台南市確診登革熱本土病例數12例，境外移入病例數24例。不過衛生局認為，第12例病患與之前的第6例、第10例相關。新增的本土病例是東區第3例，與第6例有地緣上關係，但是與第10例的新化案有一定的距離，不過衛生局研判第10例溯源是在東區崇德里。

衛生局指出，第12例患者為61歲男性，居住地於東區忠孝里，工作地和第6例及第10例相關。不過根據衛生局之前公開的資訊，第6例是東區崇德里57歲男子，常在中西區開山里活動，第10例是新化區知義里1名54歲男性木工，兩地相差有相當距離。

第12例的61歲男性，活動地有巴克禮公園，崇德及崇義市場，病例有高血壓及糖尿病史，大概在7天前就出異狀，7月13日出現發燒、頭痛、食慾不振及倦怠症狀，直到7月19日到崇德里活動中心擴大採檢時，才快篩結果陽性轉介至衛生所進行通報，目前正住院治療中。

登革熱防治中心提醒，至巴克禮公園活動之民眾，應做好防蚊措，最後衛生局提醒，在大雨後要落實「巡、倒、清、刷」，尤其是菜、果園，有使用儲水桶接雨水澆灌農作物，一定要加細紗網覆蓋，避免積水讓病媒蚊飛入產卵而孵育孳生孑孓，另外是店家門外的帆布雨後也會積水，在放晴後不可忽視環境清潔。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法