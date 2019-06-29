小心！台南出現今年首位登革熱本土病例

2019-06-29 17:47

〔記者王俊忠／台南報導〕切勿輕忽！高雄市迄6月27日累計有27例本土登革熱病例；台南市在今天也確認今年台南首例本土病例出現在永康區甲頂里！

南市府登革熱防治中心主任陳怡表示，永康區甲頂里出現台南今年第1例本土登革熱確診病例，該病例是37歲男性，無出國旅遊史也沒有到高雄市活動史，主要活動範圍在永康住家、東區東門里、北區和順里、合興里共3處工作地，另固定在中西區城隍里健身中心運動。

這病例於6月22日開始發燒、關節肌肉疼痛、口乾舌燥、食慾不振等症狀，6月23日、24日到北區診所就醫，因症狀未改善，26日改到中西區診所就醫，27日晚間四肢出現紅疹，28日再到診所就醫，醫師進行登革熱快篩為陽性，即通報衛生單位。防治中心於6月29日檢驗結果為NS1陽性、PCR陽性及IgM陽性，基因型別為登革熱第2型。

南市衛生局說，因患者近期無出國也未曾到高雄市活動，研判社區裡已有潛在病例未被發現，加上近期雨後造成病媒蚊大量繁殖，傳播速度恐會更快速。防治中心籲請永康區甲頂里、東區東門里、北區和順里、合興里及中西區城隍里等里民加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，有疑似症狀立即就醫、進行登革熱NS1快篩，另請周圍醫療院所提高警覺，針對就醫民眾務必詢問旅遊史及加強通報。

今天上午，永康區公所開設3級指揮中心及防疫會議，由市長黃偉哲主持，針對首例個案依規定標準作業程序進行全面防治工作，將於6月30日上午完成病例住家周圍環境與工作活動地戶、內外化學防治，加強清除孳生源、周圍診所發燒症狀就醫民眾追踨、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等防治措施，以徹底根除可能的孳生源及找出隱藏病例。

對於南市出現首例本土病例，市府秉持料敵從寬、禦敵從嚴，依據傳染病防治法第25條，請公私場所所有人、管理人或使用人主動動手清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，市府會派員嚴格巡查，查獲孳生源孑孓立刻開罰，無任何限期改善空間，陳怡請市民勿心存僥倖，市府嚴格執法、市民落實清除孳生源，才能有效杜絕登革熱流行。相關資訊可至南市府登革熱防治中心資訊網（http://health.tainan.gov.tw/dengue/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法