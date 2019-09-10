黑熊又「聞香」闖山屋！玉管處：食物帶下山 埋土也不行

2019-09-10 17:21

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山又有黑熊闖山屋！玉山南部園區位於南二段的拉庫音溪山屋，近日有台灣黑熊闖入覓食，屋內物品散落一地，還留下熊大便，玉山國家公園管理處研判是食物未保存好，以致氣味引來黑熊，由於黑熊嗅覺靈敏，就算食物埋土裡也會被挖出來，玉管處呼籲山友務必將食物帶下山，以免黑熊闖入。

玉管處說，玉山園區各地山屋近年頻傳黑熊蹤跡，近日則是有山友在南二段的拉庫音溪山屋發現黑熊闖入痕跡，黑熊疑似翻找食物，將山屋內的桶子打翻，物品也散落地面，甚至留下熊大便。

黑熊嗅覺靈敏，連食物埋在土裡也能聞到氣味，因此，民眾在山屋若未將食物保存好或帶下山，很容易招來黑熊，玉管處呼籲山友，務必把食物、垃圾、廚餘帶下山，切勿將廚餘掩埋於土中，避免人熊衝突。

玉管處說，針對黑熊闖入山屋找食物，未來將與黑熊研究單位研議，進一步比照像瓦拉米、大分、佳心、抱崖、楠溪等地的山屋設置儲物櫃，讓山友暫時儲藏食物，再用鑰匙鎖上，以免引來黑熊。

玉山園區今年熊跡頻傳，1月玉山主峰發現有黑熊出沒排雲山莊，2月在塔塔加地區楠梓仙溪保育研究站、鹿林小屋垃圾桶等地方，也發現有黑熊翻找食物的痕跡，4月則在大鐵杉至麟趾山步道拍攝黑熊，甚至7月29日在東部瓦拉米步道口，也有民眾用手機拍到小黑熊出沒在台30線公路等，建議山友上山可準備防熊鈴、防熊噴霧，遇到熊要快速離開，以維自身安全。

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