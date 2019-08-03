「熊出沒」將成必然結果 林務局：共同面對有熊國

2019-08-03 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕前幾年傳出台灣黑熊在橋上與火車相遇，去年南安小熊、最近廣原小熊先後出現，面對未來臺灣黑熊可能日漸頻繁出現在鄉村聚落周遭，民眾開始意識到如何與台灣黑熊共存的重要性；林務局表示，由於過去30年來政府與民間對於中央脊梁山脈國有森林的棲地保護與復育，「熊出沒」已是必然的結果，眾人必須共同面對即將回來的「有熊國」。

去年7月南安小熊事件引發社會關注，今年6月，一隻大黑熊闖進海端鄉南橫公路旁的霧鹿國小校園，與恰巧在戶外的替代役男相距不到5公尺，部落居民直說台灣黑熊第一次這麼靠近部落；最近台東廣原出現小黑熊，南安地區又再次發現熊蹤。

《中央社》報導，住在台東延平鄉的獵人山豬王吉呀努說，這幾年的確黑熊越來越靠近部落，往山下移動，但不是因為山上沒有食物，而是近年來保育觀念提升，吃山產的民眾減少，很少人上山打獵，動物逐漸豐富。另外，台灣黑熊非常喜歡吃姑婆芋的果實，常在春夏之際，出沒在姑婆芋生長的500多公尺以下低海拔。

林務局也在臉書上表示，台灣黑熊的歷史分布區域本來就包括淺山地區，隨著過去30年來政府與民間對於中央脊梁山脈國有森林的棲地保護與復育，台灣黑熊早已度過了最壞的處境；而棲地逐漸改善下，族群逐漸向淺山靠近，特別是原本熊口就相對穩定的區域，「熊出沒」是必然的結果，並不是高山生態出現了問題。

林務局指出，面對未來台灣黑熊可能日漸頻繁出現在鄉村聚落周遭，該如何因應將會是大家要共同修習的全新學分，這門課除了動物學，還包括社會學，甚至會有政治學。林務局說，面對這全新的課程，想請大家一起，以謙卑的態度共同學習，彼此包容，理性溝通，共同面對即將回來的「有熊國」。

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