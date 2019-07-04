熊熊嚇到片》警察來了 台灣黑熊在林道上跑百米！

2019-07-04 12:09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮卓溪鄉清水檢查哨警員包錫安，前幾天開車正要從部落返回檢查哨途中，突然看到一頭成年台灣黑熊從林道旁邊竄出，他說，在車燈照射中「黑熊跑了約100米」，就衝入路邊草叢消失，過程全都被行車記錄器拍下！

休假中的包錫安今天受訪說，這頭黑熊體型不小，站起來可能超過160公分，推測是成年的黑熊。當時這頭大黑熊應該也被驚嚇到，熊大約跑了將近100米才逃入路邊草叢，後來他趕快開車離開返回檢查哨。他說，至少和熊要保持20公尺以上的「安全距離」，熊才不會覺得被威脅到。

包錫安說，遇熊時間是上週六（6月29日）晚上約9點半，當時他開車離開部落，正要返回距離部落約3公里的清水檢查哨，大約距離部落僅300公尺的清水林道上，突然看到一頭台灣黑熊從路邊跑到林道上，從行車紀錄器畫面中，黑熊奔跑的背影就像一頭黑色大狗！他說，他推測黑熊剛好在路邊覓食或活動，突然看到燈光和車聲，熊被嚇到，人也被嚇到，熊才會突然驚慌奔跑，熊大約跑了100米就竄入草叢消失。

包錫安說，因為部落對面就是清水溪，族人要上山去工作時有時就會看到熊，出現地點包括林道、或在清水溪床活動，最近一次有人看到熊是在上個月。他說，清水部落是布農族的地方，對熊是有禁忌的，不會去干擾熊，而且「黑熊其實很怕人」，熊遇到人，一般的反應是馬上跑掉，不會主動攻擊人，且熊在夜間不會靠近有燈光的地方，除非雞寮、工寮很暗沒有燈，牠就會進去找東西吃，過去部落曾有雞寮被熊「夜襲」的紀錄，族人觀察，山羌是熊的最愛。

他也建議，依照族人和熊互動的經驗，民眾或登山客如果在山上碰到黑熊，有2個狀況有可能被攻擊，狀況一是牠正在吃獵物，狀況二是母熊帶小熊，熊在這兩種狀況有可能會攻擊人，最好是和熊保持20公尺以上安全距離，等熊離開再過去。

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