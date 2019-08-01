南安又有小熊趴趴走 林務局：自動相機拍到母熊了

2019-08-01 18:55

〔記者花孟璟／花蓮報導〕上月30日，有遊客在台30線南安段拍到台灣黑熊小熊過馬路影片，還爬上路邊護欄，林務局花蓮林管處研判母熊可能還在附近，前天獲報後在附近山區架設自動相機，林務局今天回收相機，發現30日稍晚就有拍到母熊、小熊同框的畫面，林務局呼籲遊客發現黑熊時切勿靠近，應該小心後退並離開，以免造成人熊衝突，「把育幼空間還給台灣黑熊」。

地點相近 不排除是同一頭小熊

上月29日南安又有遊客向玉管處通報，有小熊在附近徘徊，30日上午更有遊客在台30線南安路段大馬路上，拍到小黑熊過馬路，還爬上路邊護欄，林務局花蓮林管處30日在附近山區架設自動相機，今天回收紅外線自動相機讀取影像資料，發現30日稍晚有拍到母熊帶小熊的照片。

林務局說，雖然無法百分之百確定，照片中的母子熊就是30日被遊客目擊的小黑熊，以及牠的媽媽，但因地點相近，不排除就是同一頭小熊的可能性。

林務局強調，去年南安小熊事件造成遊客好奇來「看熊」，因暑假遊客多，人為干擾有可能導致母熊棄子，因此今年南安母子熊出沒，呼籲暑期遊客如果發現台灣黑熊蹤跡，建議安靜站在原地觀察、然後謹慎往後退，不要打擾黑熊，因為育幼期的母熊有較強的攻擊性。

呼籲遊客 把育幼空間還給黑熊

林務局說，卓溪鄉原本就是台灣黑熊棲地，呼籲遊客把育幼空間還給黑熊，也不要隨地丟棄果皮廚餘，避免讓熊養成取食人類食物的習慣，而頻頻往人類活動區域跑，並請遊客發現熊的第一時間，通報玉管處南安管理站或林務局。

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