黑熊警報！嘉明湖向陽山屋黑熊預警系統20日首次響起

2019-07-24 15:47

［記者黃明堂／台東報導］嘉明湖國家步道向陽山屋近年來常有台灣黑熊造訪情事，台東林管處建置黑熊監測通報系統，已於今年6月下旬啟用。7月20日晚間首次監測到熊蹤，發揮預警通報作用，有效遏止台灣黑熊進入山屋。

台東林管處指出，「黑熊預警系統」是利用無線電，將感應拍攝到的影像，即時傳輸到電腦基站，再透過網路即時發送email通知管理員。

林管處說，7月20日晚間6點48分收到email傳來在較遠處自動相機拍到台灣黑熊的照片，並發出警報音，山屋管理員於第一時間接獲通報時，第2警報點也發出警報音，因該點位與山屋尚有30公尺距離，山屋管理員已做好因應準備，立即啟動噪音驅趕流程，成功驅離台灣黑熊，並提醒山友外出時要提高警覺，妥善收拾食物與廚餘等，減少可能因人熊接觸所造成之衝突。

台東林管處說，此套系統是利用無線電傳輸，太陽能板充電，山下網路管控系統，長期針對山屋周邊野生動物監測，瞭解生物相，亦可節省人力，不用再舟車勞頓花費多天收集「不即時」的黑熊出沒資訊。

目前該套系統率先應用在人為活動頻繁的向陽山屋周邊，以避免人熊衝突發生，當系統監測到黑熊時，可以即時發揮預警功能，山屋管理員即進行預防管理作業流程。

處長劉瓊蓮表示，「黑熊預警系統」可即時通報，提早覺察黑熊靠近山屋，有利於即早因應，提高警覺，減少人熊衝突，提升山友安全，未來規劃將系統將延伸到嘉明湖山屋。

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