南安小熊頸圈落在芒草叢 黃美秀：讚嘆這熊的「聰明」

2019-08-17 18:26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕野放近4個月的南安小熊「BUNI」，追蹤用項圈確定脫落並尋回。野放團隊負責人屏科大副教授黃美秀今天下午在臉書證實，並放上多張團隊直奔海拔2000多公尺原始林的尋找照片，其中，小熊的粉色頸圈就落在密生的芒草叢基部，讓黃美秀稱這是最佳熊窩落角處，暗自讚嘆這熊的「聰明」。

黃美秀臉書寫道，日前我們與花蓮林管處團隊上山，循著衛星發報器的位置搜尋，在海拔2000多公尺的原始林裡，近乎90度的懸崖峭壁中監測到牠震耳欲聾的VHF訊號。鮮豔的頸圈就落在密生的芒草叢基部。我們看到時，高興到都飆淚了。小熊是平安的，讓我們團隊如釋重負。這兒遠離步道，根本沒有任何人跡。

她提及，這些天多雨，小熊選擇這任誰都不好接近的地方躲藏。芒草叢下，地表乾燥又淋不到雨。密生的芒草，也讓小熊窩在這兒吹不到甚麼風，應該是在高海拔的最佳熊窩落角處。我暗自讚嘆這熊的「聰明」。

黃美秀寫道，小熊活動的山區幾乎是當初野放精挑細選之點。此區氣候適中，食物豐富，更鮮少人為干擾。由於小熊經過嚴密的訓練之後才野放，加上年紀也已足夠獨立，因此，我們沒有理由去擔心牠會遭到不測。目前也沒有任何證據，所以為何要擔心。

黃美秀提到，小熊野放後，花蓮林管處和玉山國家公園與部落密切合作，持續定期上山巡守，強化樣區的保護，遏止或查緝可能的不法活動，加強不法陷阱的移除，這些更是保障小熊安全返家的關鍵。所以，我和林務局對於野放後的小熊都抱持樂觀的態度，管理上則持續加強棲地守護和監測計畫。

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