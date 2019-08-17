南安小熊頸圈落在芒草叢 黃美秀：讚嘆這熊的「聰明」
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南安小熊的粉色頸圈就落在密生的芒草叢基部。（黃美秀提供）

南安小熊的粉色頸圈就落在密生的芒草叢基部。（黃美秀提供）

2019-08-17 18:26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕野放近4個月的南安小熊「BUNI」，追蹤用項圈確定脫落並尋回。野放團隊負責人屏科大副教授黃美秀今天下午在臉書證實，並放上多張團隊直奔海拔2000多公尺原始林的尋找照片，其中，小熊的粉色頸圈就落在密生的芒草叢基部，讓黃美秀稱這是最佳熊窩落角處，暗自讚嘆這熊的「聰明」。

黃美秀臉書寫道，日前我們與花蓮林管處團隊上山，循著衛星發報器的位置搜尋，在海拔2000多公尺的原始林裡，近乎90度的懸崖峭壁中監測到牠震耳欲聾的VHF訊號。鮮豔的頸圈就落在密生的芒草叢基部。我們看到時，高興到都飆淚了。小熊是平安的，讓我們團隊如釋重負。這兒遠離步道，根本沒有任何人跡。

她提及，這些天多雨，小熊選擇這任誰都不好接近的地方躲藏。芒草叢下，地表乾燥又淋不到雨。密生的芒草，也讓小熊窩在這兒吹不到甚麼風，應該是在高海拔的最佳熊窩落角處。我暗自讚嘆這熊的「聰明」。

黃美秀寫道，小熊活動的山區幾乎是當初野放精挑細選之點。此區氣候適中，食物豐富，更鮮少人為干擾。由於小熊經過嚴密的訓練之後才野放，加上年紀也已足夠獨立，因此，我們沒有理由去擔心牠會遭到不測。目前也沒有任何證據，所以為何要擔心。

黃美秀提到，小熊野放後，花蓮林管處和玉山國家公園與部落密切合作，持續定期上山巡守，強化樣區的保護，遏止或查緝可能的不法活動，加強不法陷阱的移除，這些更是保障小熊安全返家的關鍵。所以，我和林務局對於野放後的小熊都抱持樂觀的態度，管理上則持續加強棲地守護和監測計畫。

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野放團隊負責人屏科大副教授黃美秀與成員上山尋回南安小熊的追蹤用項圈。（圖由黃美秀提供）

野放團隊負責人屏科大副教授黃美秀與成員上山尋回南安小熊的追蹤用項圈。（圖由黃美秀提供）

黃美秀與野放團隊在海拔2000多公尺的原始林裡，走在近乎90度的懸崖峭壁中，監測尋找小熊的追蹤用項圈。（圖由黃美秀提供）

黃美秀與野放團隊在海拔2000多公尺的原始林裡，走在近乎90度的懸崖峭壁中，監測尋找小熊的追蹤用項圈。（圖由黃美秀提供）

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