南安小熊監測自動相機被偷 林務局公布「國家機器」照片

2019-08-21 11:21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮卓溪鄉台30線上月底有民眾開車目擊台灣黑熊跑上大馬路，林務局在附近架設3台自動相機進行監測，前天包括林務局、台灣黑熊保育協會又再架設4台自動相機，熊會獸醫昨天上午到山區巡察，赫然發現4台相機全都遭竊，昨向警方報案。林務局今天公布遭竊相機的類似型號款，呼籲民眾可協助追緝。

林務局花蓮林管處長楊瑞芬說，上週五林務局1部自動相機被偷，加上昨天發現被偷的相機，合計有5部遭竊，目前已報警，希望全民一起監測、保護小熊。

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