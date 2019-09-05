玉山逾百隻台灣黑熊 專家教你：遇見黑熊自保、脫逃法…

2019-09-05 15:07

〔記者張協昇／南投報導〕玉山園區今年來臺灣黑熊出現日趨頻繁，已數度發現熊蹤，4月份即在大鐵杉至麟趾山步道附近拍攝到黑熊影像，玉山國家公園管理處呼籲民眾在園區健行時，若與黑熊不期而遇，且已發現黑熊朝您的方向快速迎來，此時勿驚聲尖叫，應面向牠，快步地後退離開，若在遠距離發現熊蹤時，也請緩慢地離開牠。

玉山國家公園管理處指出，今年玉山園區的熊跡自年初迄今，陸續在整個園區都有熊出沒的蹤跡。1月份玉山主峰發現有黑熊出沒於排雲山莊附近，2月份在塔塔加地區楠梓仙溪保育研究站、鹿林小屋垃圾桶等地方亦有發現黑熊翻找食物的留下的痕跡，4月份更在大鐵杉至麟趾山步道附近拍攝到臺灣黑熊的影像。

玉管處表示，該處自民國85年成立黑熊保育小組至今，依據近20年的臺灣黑熊研究計畫資料顯示，在玉山國家公園內黑熊族群數超過100隻以上，族群數量概估約為全臺黑熊族群之三分之一至二分之一，是黑熊重要的棲息地之一。今年玉管處再度委託屏東科技大學黃美秀教授執行為期3年的「玉山國家公園臺灣黑熊人造衛星追蹤計畫」，除延續過往黑熊野外族群野外調查外，並進行東部園區公民科學家監測野生動物之志工培力、每年辦理3-5場的黑熊科普講座，與時俱進檢討玉山過往的黑熊保育作為，全面性保護生存在玉山園區的臺灣黑熊。

玉管處提醒民眾在玉山園區步道健行時，請務必遵守以下事項：一、注意步道上或黑熊出沒較為頻繁的地點或時間，如7-8月，並請結伴同行，攜帶熊鈴或可發出噪音、聲響之物品，防止黑熊靠近。二、不帶寵物上山，因為當寵物遇到熊的時候，其叫聲或者牠可能繞著熊追，反而可能造成黑熊去追趕寵物或熊可能跟隨寵物一起回到主人身邊，將目標轉而攻擊寵物的主人。三、請務必於黃昏天黑前儘速離開步道，並將自身剩餘的食物、廚餘帶下山。

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