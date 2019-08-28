頭好壯壯！「廣原小熊」安置照養滿月 體重多一倍

2019-08-28 16:48

［記者王秀亭／台東報導］7月27日在台東海端鄉廣原村落單的台灣黑熊幼熊，經台東林區管理處緊急安置照養，今天剛好滿月，台東林管處為其健檢，「廣原小熊」1個月內長胖了3.53公斤，比剛照養時多了1倍。

海端鄉廣原村民王萬有7月間在釣魚場旁香蕉園救下被2隻狗追逐的台灣黑熊幼熊，台東林管處接手處理，8月13日向廣原村大埔、龍泉部落居民說明目前小熊照養情形，及後續處理、因應原則，村民支持交由專業醫療團隊及台東林管處細心照養。

今天台東林管處邀台北市立動物園主任郭俊成、獸醫群，及特有生物保育研究中心低海拔試驗站主任陳元龍率領的照養群，共同組成健檢小組，為小熊進行生平第一次完整的全身健康檢查。

今天上午7時30分，獸醫師們先幫「廣原小熊」測量體重、身長、三圍及前後腳掌，再檢視小熊的眼、鼻、口、耳等身體外觀，隨後進行聽診、觸診等理學檢查，及X光、超音波、抽血、眼科及牙科檢查。

台東林管處表示，經過會診後，初步確認小熊體重增加至7.43公斤，較剛安置照養時的3.9公斤多了一倍，有輕微貧血，其他身體狀況正常，而多項檢查須待檢體送台北市立動物園化驗分析才能確認。

台東林管處長劉瓊蓮說，廣原小熊每餐食物是依照專家學者建議的主食配方，加上多元的野菜採集副食品，小熊每餐都吃光光，「很給照顧員面子」，不過，對於大家最關心的小熊性別，獸醫此次仍無法從外生殖器官判別，需經血液DNA分析，一有結果會立即公布。

特有生物保育研究中心也協助台東林管處布置照養場域、籠舍管理、照養原則等專業建議，並一起討論未來照養規劃，劉瓊蓮說，會照養至小熊可以獨立生活，並經適當的野外訓練，在不干擾下，讓小熊盡快回家。

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