ET、嗶啵重現江湖 雲林二手玩具屋展出

2019-09-10 16:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕外星人ET、浴火鳳凰的嗶啵與雙頭怪，大同寶寶，這些台灣60年代的玩具，現在重現江湖，在雲林二手玩具屋「玩味雲林我的家—懷舊童玩展」展出，讓五、六年級的中年人，有機會重溫早年的回憶。

50年代博物館長張信昌表示，60年代台灣五股泰山是世界玩具生產的大本營，全盛時期有玩具王國之稱，台灣當年是美國、日本玩具代工工廠，總產值曾高達10億美元左右，其中經典鐵皮機器人「火星大王」就是代工玩具產品之一。

張信昌說，後來因鐵皮玩具表面銳利，會割傷兒童，逐漸被塑膠玩具取代，台灣50、60年代氣壓式的塑膠玩具盛行，最經典就是青蛙、猴子等，只要按壓一下就會動；到了1970年代，電影中的ET外星人、電視卡通的主角人物、浴火鳳凰的嗶啵與雙頭怪，更被做成玩具，陪著孩子長大。

張信昌表示，隨著復古風潮再起，早年的玩具又被記憶換起，但因年代久遠，獲收藏的數量稀少，相當珍貴，今天起在雲林二手屋展出數百件早年童玩，想重溫兒時記憶的中年人，如想與孩子分享當年的童玩，可到二手屋一起同樂。

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