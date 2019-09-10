劣！高中女學生搭公車沒用悠遊卡 慘遭司機飆國罵...

2019-09-10 13:01

花蓮客運︰司機已被暫時停派等候調查

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立玉里高中1名女學生從玉里春日部落搭上花蓮客運公車到校上課，因為沒有辦悠遊卡，用硬幣投錢，被劉姓司機飆罵三字經，女學生受委屈後，在公車座位偷錄司機飆國罵、抱怨「乘客不用悠遊卡，害他下班還要加班整理票」等畫面貼上網路。花蓮客運表示，劉姓司機因沒有控制好情緒，造成大眾觀感不好相當抱歉，司機今天已被暫時停派等候調查。

學生坐在公車第三排座位以手機錄影，影片中司機穿便服開車，不斷抱怨「ｘｘ哩，現在都要改刷卡啦」、投零錢「我又沒抽到錢，我幹麼整條路那麼辛苦賣票、ｘｘ哩，我下班還要整理票，愈想愈氣！」，過程中一邊抱怨一邊飆國罵，旁邊乘客則是頻頻安撫司機「很麻煩厚」，影片昨深夜被貼上網後，還被轉貼到臉書「黑色豪門企業」，引發網友討論！不過，玉里高中該名學生今自行把影片撤掉，並表示不願意受訪。

花蓮客運各公車路線，目前都有設悠遊卡等電子票券刷卡機。有其他學生透露，同學搭車學生不一定有辦悠遊卡，不少人仍以硬幣投現金買票，司機收班後還要整理票券再交給公司，導致司機覺得「投零錢買票的是在找麻煩」。

一名已離職的花客司機表示，有些乘客投零錢買票會刻意「以5元裝10元」來投票，司機如果眼睛沒有盯緊，造成的金額出入就是司機要賠，「每個月都會被扣錢」，司機賺的也是辛苦錢。

花蓮客運胡姓協理強調，劉姓司機在花客服務年資6年，主要跑玉里的路線。該名司機過去服務紀錄良好，也沒有發生過類似狀況，應該是偶發事件，公司會在針對司機的情緒管理、家庭情況進行瞭解和關懷。他說，今天已先停派該名司機出車，等候公司調查，他坦言事情鬧大造成花蓮客運公司形象受損，公司壓力也很大，如情況嚴重將予以免職、或記過處分；沒穿制服開車則將加強員工管理。

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