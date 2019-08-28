金光閃閃 「姜太公開運悠遊卡」開賣

〔記者林家宇／台北報導〕9月1日（農曆8月初3）是姜太公誕辰，悠遊卡公司應景發行「姜太公開運悠遊卡」，即日起在全台各大超商及購物網站販售，每張售價168元。
悠遊卡公司表示，位於陽明山的姜太公道場，是許多信眾點七星燈的寶地，悠遊卡公司特地選在姜太公今年聖誕千秋之際，發行「姜太公開運悠遊卡」。
開運卡即日起在全台統一、全家、萊爾富、OK等超商及PChome 24h購物網站開賣，每張售價168元，內含魚幣錢母，經過誦經儀式及過爐加持，護祐持卡人能財源滾滾、事業順利。
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悠遊卡公司表示，位於陽明山的姜太公道場，是許多信眾點七星燈的寶地，悠遊卡公司特地選在姜太公今年聖誕千秋之際，發行「姜太公開運悠遊卡」。
開運卡即日起在全台統一、全家、萊爾富、OK等超商及PChome 24h購物網站開賣，每張售價168元，內含魚幣錢母，經過誦經儀式及過爐加持，護祐持卡人能財源滾滾、事業順利。