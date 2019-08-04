柯文哲：台北市22萬學生9月將推無現金交易

2019-08-04 20:51

〔記者李容萍／桃園報導〕台北市長柯文哲今日走訪桃園，他表示，台灣要能成為世界級文明國家，產地到消費端都要一條龍式的提升，台北市可以帶頭提升，今年9月就要推動全市236所學校22萬學生悠遊卡「卡對卡」電子交易，22萬名學生同時用無線交易，很快就可以改變消費方式，也是一種提升。

柯文哲提到，兩年前他就說要消滅銅板和紙鈔，今年1月台北市的悠遊卡已經達到電子支付，以後悠遊卡可以卡對卡傳錢，今年9月開始台北市236個學校全面推動電子交易，因為學生證都有綁悠遊卡，家長可以把給孩子的零用錢存入悠遊卡，也可以了解孩子消費哪些東西，家長可從手機存多存少進孩子的悠遊卡。

柯文哲說明，學校全無現金交易，全部無人商店，學生買東西是記名卡，早上11點到下午1點買不到麵包、含糖飲料，因為中午有午餐，所以不需要麵包，家長也可以明瞭孩子今天買了什麼東西。

他說，台北市有22萬的學生，如果這些學生同時用無線交易，以後要交班費，就由收班費的學生用卡感應其他同時的悠遊卡，這樣就可以完成收班費。

台北市政府教育局則補充說明，台北市自去年起於校園消費場域推動行動支付，如熱食部、合作社，已於70餘校有消費場域加裝悠遊卡機，學生可使用悠遊卡進行消費。另智慧支付商店（智販機），將於9月開始啟動安裝期程，分三階段安裝（第一批9月是89校、第二批是11月92校，兩批完成是佔所有校數的81.16%，寒假全面安裝完成）。至於停售時間是早上11點到1點的用餐時間。

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