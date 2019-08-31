捷運票價調整、取消悠遊卡8折？柯：未來幾個月討論

2019-08-31 10:26

〔記者陳璟民／台北報導〕台北捷運本業虧損，是否取消8折優惠票價以求改善備受矚目，台北市長柯文哲今早受訪時表示，有兩個問題要處理，一是北捷成立至今23年，沒有調整過票價，二是打8折是只有悠遊卡可以，還是每種電子票證都可以，他有要求相關單位近期內綜合討論，未來幾個月內再看要怎麼做。

柯文哲上午主持銀髮族運動會後受訪說，他第一任期剛上任時，北捷報告已19年沒調票價，他說是不是想辦法增加業外收入，包括廣告、租金，為此，已改變廣告招商辦法，並要求公家機關使用租金較高的地方（廣告位置），都要移到租金比較便宜的地方，這樣調整後，業外收入成長相當多，但這只是又撐了4年，因為整個物價還是在上漲。

柯表示，還有一個大問題是，90幾趴的人是用悠遊卡搭車，所以長期以來票價實際收入是8折，麻煩的是現在推廣電子支付，其他的電子支付要進來，不是全部都用悠遊卡，其他的電子支付是否也給予8折，這就出現問題，不給說我們不公平，要給的話，開什麼玩笑，每張票價都打8折。

媒體提問，會傾向非齊頭式的8折？柯說，如果用悠遊卡乘車時，票價打8折，我們面臨的壓力是，其他票證進來，要不要給他打8折？不打說為何獨厚悠遊卡，若全部打8折，那乾脆票價直接乘8折，就不要再打8折，這個問題要怎麼做，給我幾個月時間討論。

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