因應秋節 竹縣公車快捷6號12日～15日「省一段」

2019-09-10 11:35

［記者黃美珠／竹縣報導］因應中秋節連假的假日車潮，新竹縣政府提供縣府行政區周邊、高鐵區周邊部分收費停車格暫停收費外，首度也針對聯絡竹東火車站到內灣商圈的「快捷6號」縣內公車提供12日到15日免收1段車票、15元的措施，希望能鼓勵遊客多多搭乘高鐵、台鐵、快捷6號等交通工具，節能減碳，好好暢玩新竹縣。

縣府交通旅遊處表示，快捷6號在2012年正式上路，提供從竹東火車站到橫山內灣商圈的遊客免費搭乘。

2015年起落實使用者付費制度，設定從竹東火車站到內灣需要2段車票、共30元，寫下穩定各月搭乘量近7000人次的成績，吸引不少前往內灣，甚至要進入到尖石遊玩的旅客乘車使用。

這次配合交通部核定全國86條國道客運路線在秋節連假期間乘客可享平日優惠價、或是原價85折的獎勵措施。

新竹縣府也首度推出讓快捷6號「省1段」的優惠，只要在12日到15日搭車，從竹東火車站到內灣之間，只要花半價、15元就可輕鬆來去的好康。另外，台灣好行獅山線也有電子票證搭車半價的優惠。

如果是自行開車到新竹縣的遊客，縣府仍舊希望鼓勵大家停車後改搭大眾運輸工具，因此該處另規劃13日起到15日期間，在縣府行政區及高鐵區周邊暫停收費的優惠措施。

縣府行政停收停車費的範圍：東起縣政2路，西到縣政9路，南到光明6路，北到豆子埔溪之間；不過這個停收區塊不包含縣政2路和9路，以及光明6路，這3條路段上的停車格仍要正常收費。

高鐵周邊所有路邊和路外、「開單收費」的停車場，則是統統在前述期間暫時停止收費，新埔中正路本來假日就有收費，這波秋節連假不受影響，維持正常收費。

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