這個超大公車站牌有52條路線 民眾：看到眼花撩亂

2019-09-02 11:30

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市中區的「干城站」鄰近火車站，聚集多家國道客運、公路客運，因應轉乘需要，有52條市區公車路線行經此站，路線資訊全部集中在一支公車站牌。民眾表示，看到眼花撩亂，看完以後，公車不知道已經跑掉幾班。

「干城站」位在中區雙十路上，公車候車亭旁豎立一支超大站牌，兩面均貼滿公車資訊，算一算共有52條公車路線經過。民眾表示，滿滿的路線看到眼花撩亂，看完以後，找到自己要搭的公車，公車已經不知道過去幾班了。

也有民眾建議應該依照行駛方向分類，比較快速查詢。還有人說，乾脆換站牌、用App查詢比較快。

對此，台中市公車聯營管理委員會主委羅乙棋表示，依據「汽車運輸業管理規則」規定，站牌必須揭露路線名稱、路線編號、本站站名、客運公司名稱、行車時刻表或早晚班發車時刻及尖離峰班距、行駛路線圖（含停靠站）、業者服務電話等資訊；干城站若用一般傳統站牌需要12支，或「大五集合式站牌」6支，完全沒有地方可設，當初會設這樣的站牌是權衡、無奈的方式，以提供民眾詳細資訊為首要考量。

羅乙棋也說，目前干城站已有公車候車亭，並提供智慧型站牌顯示車輛到站資訊 ，公車聯管會將與市府公共運輸處研商，是否將公車路線資訊移入候車亭內。

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