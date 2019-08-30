白河到高鐵嘉義站有公車了 黃16-1線9/1上路

2019-08-30 21:21

〔記者楊金城／台南報導〕白河、後壁鄉親要到高鐵嘉義站有公車可搭了，大台南公車黃16-1線將在9月1日上路，由新營客運營運，今天在白河轉運站舉行試乘通車典禮，吸引鄉親搭車體驗。

大台南公車黃16-1線由大台南公車白河轉運站開往高鐵嘉義站，每天往返共6班次，單趟車程約45分鐘，途經台南市道172線、接省道台1線，再由接台82線快速道路前往高鐵嘉義站。白河轉運站第一班開車時間是上午8點，嘉義高鐵站回程第一班開車時間是上午9點20分。

新營客運公司董事長陳祈瑞說，大台南公車黃16-1線的開闢得來不易，希望鄉親多加利用搭車，衝高營運量，目前只有單日往返6個班次，但「先求有、再求更方便更好」，未來增加班次，不要讓這條線取消。

台南市議員張世賢爭取這條黃16-1線公車行駛，他說，大白河地區民衆絕對不能是三等公民，這條路線的開通，要感謝市府、公共運輸處與新營客運的支持。

白河區長蕭福清說，大白河區大多是老人，這條路線除方便民衆前往高鐵搭車之外，也可結合沿線景點，發展地方觀光。

地處台南市最北邊的大白河區，如果要搭高鐵，只能到高鐵嘉義站搭車，但一直苦於沒有公車代步，有了黃16-1線公車可解決民眾搭車需求。

大台南公車黃16-1線通車後，原有黃16線公車可通往白河的官田、六甲、東山沿線居民，也都可接續轉搭黃16-1線前往高鐵嘉義站。

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