桃市學校棒球代表隊好棒棒！鄭文燦大陣仗頒獎勵金119萬

2019-09-09 23:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市學校棒球代表隊參加今年多項國際賽事榮獲佳績，市長鄭文燦9日晚上出席表揚活動，恭喜平鎮高中、新明國中、仁善國小、中平國小及龜山國小榮獲優異成績，共頒發獎勵金119萬9000元，也恭喜劉基鴻、李承禎及徐若熙3位入選中華職棒的明日之星，3人捐出1個月的薪水給母校平鎮高中，感謝母校的栽培之恩；同樣畢業於平鎮高中的去年選秀狀元戴培峰也以大學長的身分，錄製短片勉勵與會學弟們，希望他們未來繼續在棒球路上發光發熱。

甫載譽歸國的U18世界盃棒球賽冠軍選手李晨薰、陳志杰、林子豪、李灝宇、陳柏毓，晚間也出席表揚活動，各獲頒3萬元獎勵金，成為場內矚目焦點。

鄭文燦表示，今年度7大比賽國家代表權中，桃園市就獲得4項，分別是平鎮高中青棒代表隊參加「美國小馬聯盟帕馬級青棒錦標賽」（奪冠獲頒54萬元全場最高的獎勵金）、新明國中青少棒代表隊參加「世界少棒聯盟（LLB）次青少棒錦標賽」、仁善國小少棒代表隊參加「世界少棒聯盟（LLB）少棒錦標賽」，以及中平國小少棒代表隊參加「U12世界盃少棒錦標賽」，共取得2個世界冠軍、1個國際組亞軍及1個亞太區亞軍的佳績。

在其他國際賽事中，入選國手代表台灣出賽的桃園小將同樣大放異彩，新明國中有4人及仁和國中1人入選U15青少棒國手，參加「2019年U15亞洲青少棒錦標賽」榮獲亞軍；平鎮高中有4人及北科附工1人入選U18青棒國手，參加「2019年U18世界盃青棒錦標賽」，在前晚擊敗強敵美國，勇奪世界冠軍；另外，本屆U15青少棒國手中台東出身的伍祐城及林紹恩，畢業後選擇到桃園就讀平鎮高中，是桃園新進生力軍，也在活動中獲表揚勉勵。

桃園少棒另一傳統勁旅─龜山國小少棒隊，則在2019年MLB盃全國次少棒邀請賽中先後擊敗各縣市的強隊，以5連勝的不敗戰績從16隊中脫穎而出拿下冠軍2連霸，也一同接受表揚。

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