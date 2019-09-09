U18冠軍小將凱旋 靦腆接受穀保家商全校師生喝采

2019-09-09 17:27

〔記者陳心瑜／新北報導〕今年台灣U18青棒代表隊由新北市穀保家商總教練周宗志領軍，以2比1擊敗美國，台灣隊拿下2019世界盃U18青棒錦標賽冠軍，奪下史上第3冠。新北市長侯友宜昨晚第一時間發出賀電，今天更親赴穀保家商歡迎代表隊歸國，嘉勉10位來自穀保家商的小將、致贈應景月餅，小將們靦腆地接受全校師生的喝采，也回贈侯友宜簽名棒球紀念。

侯友宜也準備應景的月餅及花束，送給新北市的台灣青棒代表隊領隊蔡明堂、教練及選手，感謝團隊的付出，一同迎接代表隊歸國的全校師生也開心地歡呼、尖叫。

隊長林子崴說，錦標賽進行到最後，教練交代大家「氣勢最重要」，面對世界強棒美國隊，大家平常心面對，互相鼓勵一定要發揮平常的水準，很開心最後團結拿下冠軍，也祝福隊友們在未來的路上，能好好追求各自的夢想。

侯友宜說， 今年7月3日市政會議時，已恭賀穀保家商獲得今年玉山盃全國青棒錦標賽冠軍，並獲這次U18國家代表隊組訓權，球員以穀保家商為主，有台東體中、平鎮高中、北科附工、高苑工商、普門中學、西苑中學，共六校、20位選手，一路過關斬將，打下世界冠軍，更是繼1983年、2010年後，台灣青棒第3度為贏得冠軍獎盃，更是賽事改制後的第一座冠軍，市民們也與有榮焉。

台灣青棒代表隊8月28日赴韓國釜山參賽，台灣隊在預賽中先以4比1的比數擊敗巴拿馬，雖然第二場以1比8敗給美國，但隨後以5比4力克西班牙、3比1擊敗日本，最後更是以15比0大勝南非，以5戰4勝分組第三的成績晉級複賽。複賽第一場就以7比2強壓地主韓國隊、第二場12比0完封澳洲、第三場雖不敵加拿大，但仍成功挺進冠軍賽。冠軍戰中，台灣隊面對美國代表隊，靠著先發投手余謙6.2局無失分好投，加上王順和在5局上先敲出三壘安打，隨後林子崴補上一支適時安打，先馳得點，8局再添1分，雖然9局下被美國隊追回1分，但最後有驚無險守下勝利，終場以2比1奪下冠軍獎盃。

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