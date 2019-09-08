桃園地景藝術節 藝術魅力吸引老少同遊

2019-09-08 21:30

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園2019地景藝術節「新風景線」」昨天是開幕來第一個周日，由於請來國內外知名藝術表演，吸引大批遊客前來參與，不僅有全家大小出遊，還有毛爸媽帶著毛孩子漫步在大湳森林公園及各地景藝術作品前打卡；市長鄭文燦昨天皆同夫人林俞汝出席藝術表演活動時說，地景藝術節結束後，將花二年半時間，進行大湳森林公園改造計畫，未來將打造成桃園版的「威尼斯雙年展」，成為在地特色。

鄭文燦市長今天下午出席2019桃園地景藝術節觀賞「法國Remue-Ménage馬戲團《麋鹿森林》」及「聲動樂團《聲動桃園‧藝饗森林》」活動表示時說，法國Remue-Ménage馬戲團《麋鹿森林》結合馬戲、舞蹈、音樂、面具和木偶，以大自然素材提供觀眾奇特的體驗；聲動樂團《聲動桃園‧藝饗森林》則跨界融合原創音樂及多元文化，展現活潑的新民謠風格，邀請市民朋友逛市集、看表演、欣賞地景作品，悠閒漫步於大湳森林公園，感受生態及藝術魅力。

鄭市長指出，「2019桃園地景藝術節」以大湳森林公園為核心展區，設置5大展場，以大地舞臺、森林舞臺、水廣場為演出據點，不僅讓舊營區變身為森林公園，同時也展現埤塘文化特色，亦規劃展出34件大型藝術作品及約200場表演活動，於不同展區呈現不同活動特色，每件藝術作品呈現對土地、風、水、光影和歷史記憶的獨特價值，讓市民朋友體驗隨處可及的藝術之美。

升格前的地景藝術節多以藝術裝置呈現；升格後，重新規劃以藝術打樁和社區居民共同參與為原則，展現各地地景風貌及價值，今年主展區的大湳森林公園前身為龍騰營區，總面積17公頃，原由內政部警政署保一總隊接管。

2017年保一總隊撤出後改由市府接管，因長年封閉的環境造就園區豐富的生態，經第一階段生態調查及應用計畫初步調查發現，營區內孕育許多特有的鳥類、昆蟲和植物等生態資源，為了保存原有生態，市府規劃於今年地景藝術節活動結束後，以約2年半時間，投入約3億5,000萬元經費，進行大湳森林公園改造計畫，並妥善規劃停車空間，打造成為藝術教育基地和都市綠洲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法