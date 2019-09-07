桃園地景藝術節 法國馬戲團演出超吸睛

2019-09-07 21:24

［記者謝武雄／桃園報導］今天是桃園地景藝術節開展後第1個週末假期，主會場大湳森林公園湧入大批民眾，除了觀賞地景藝術作品外，主辦單位在大地舞台安排法國Remue-Menage馬戲團演出兩場「麋鹿森林」劇碼，高水準演出，也博得滿堂彩，明天下午3點30分及6點在大地舞台，還有兩場「麋鹿森林」演出，有興趣民眾不要錯過機會。

今天在大地舞台除「麋鹿森林」演出外，優人神鼓也帶來充滿張力的鼓曲，另外森林舞台還安排歐開合唱團「原聲歡唱」、甄舞集舞蹈團「舞躍大地」演出，讓民眾享受愉快的音樂饗宴，另明天在森林舞台也安排韓國洪都郡立舞蹈團表演傳統民俗舞蹈；大湳展區也有「保一總動員」、「灑落的藍眼淚」等主題活動。

桃園市長鄭文燦今天下午也到場觀看「麋鹿森林」及「原聲歡唱」演出，他也提到，這次地景藝術節除展出卅四組作品外，在大地舞台、森林舞台、水廣場等演出據點，邀集3個國外著名表演團隊，以及16個國內優質表演團隊，展現馬戲、音樂、舞蹈及戲劇等豐富表演，歡迎大家攜伴或親子共遊。

鄭文燦說，地景藝術節擷取日本瀨戶內國際藝術祭等大型活動經驗，以地方覺醒、社區風動、藝術打樁等三大主軸，融合桃園的埤塘、農村、客庄等特色，呈現桃園在地人文與自然文化，今年更以「新風景線」為主題，呈現八德的埤塘文化及舊營區風貌，帶領遊客體驗都市中的文化綠洲。

由於參觀人數眾多，警方也建議民眾多利用大眾運輸工具，另主辦單位提供免費展區接駁車，分成藍線、紫線，藍線是由大湳森林公園（北站）－地景臨時停車場（大湳展區）－西坡陂塘生態公園－兒童美術館－大湳森林公園（南站）；紫線則是大湳森林公園（南站）－溪濱公園來回行駛；週一到週四為30分鐘1班車、週五到週日則是15分鐘1班車。

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