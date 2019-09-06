桃園地景藝術節即日起至22日 在大湳森林公園舉行

2019-09-06 20:26

［記者謝武雄／桃園報導］2019桃園地景藝術節自即日起至22日在大湳森林公園登場，今年地景藝術節邀請國內外藝術家共同創作，總共設置34件地景藝術，另活動期間將推出各項講座、展演，包含1場國際論壇、4場藝術家座談、40場光雕展演及155場工作坊與國內外藝術表演，相關活動場次及詳情，請至地景藝術節活動網站、桃美館粉絲頁查詢。

市府今天舉行開幕記者會，市長鄭文燦主持指出，今年地景藝術節以「新風景線」為主題，呈現八德的埤塘文化及舊營區改造，主展場為大湳森林公園，副展場包括西坡埤塘、兒童美術館、溪濱公園及中大公園等，讓遊客體會、認識身處的環境。

展出的34件地景藝術作品當中，除台灣藝術家外，尚有來自澳洲、日本、南韓、越南、美國、中國、新加坡、法國的藝術家共同創作，其中澳洲藝術家坦雅‧舒爾姿創作的「日月奇遇記」在市立兒童美術館展出，她運用亮粉、砂糖、串珠、水晶等媒材，以玩興的創作手法呈現甜美烏托邦情境，成為最佳療癒場景。

另在西坡埤塘展出的「歡聲笑語」，由一系列飄浮的雨雲組成，在湖面上空盤旋，雨水繚繞，激發人們深思「水資源」議題，該作品由新加坡陳偉立操刀，他的作品曾展示於2017年越南APEC高峰會；「飛越桃花源」則是台灣藝術家徐秀美創作，主要描述現代人穿梭於城市街道間，心靈卻禁錮在牢籠般的心房中，封閉的網路虛擬世界，滿足不了心底真實的需求，離開閉鎖的居室，享受一場「飛越桃花源」之旅吧。

八德分局則設置機動派出所提供服務，並呼籲遊客多搭乘接駁公車、大眾運輸交通工具，以降低展場周邊交通負荷。

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