迎接暑假觀日趣 太平山森林遊樂園區7、8月凌晨4點開園

太平山國家森林遊樂園區為方便遊客觀賞日出，7月1日到8月31日每天提早到凌晨4時開園。（林保署提供）

2024/06/18 15:01

〔記者楊媛婷／台北報導〕暑假即將到來，北台灣要帶孩子避暑的家長不妨選擇離北部近的太平山國家森林遊樂區，消暑享受森林浴外，農業部林業及自然保育署為讓遊客方便欣賞太平山的日出美景，7、8月每天凌晨4點就開園，園內的熱門設施蹦蹦車更每天加開班次。

台北市現在白天動輒飆到30度以上氣溫，加上濕度高與都市熱島效應，整個又悶又熱彷彿處在大悶鍋，若要到戶外走走可選擇海拔2千公尺高的太平山國家森林遊樂區，舒適涼爽還有芬多精。

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林保署表示，因應暑假將屆，並方便看日出的遊客，7、8月開園時間都由現在的早上6點提前到凌晨4點，園內共有7處推薦觀日站，夏季日出時間約在5點至6點之間，遊客若要看日出可留意該時間。

為因應暑假遊園人潮，林保署表示，暑假期間每天加開下午3時30分的蹦蹦車班次，每天將總計行駛達9班次，每班162個座位，因位置有限，加上假日通常當天所有班次座位會在上午10時30分前完售，建議民眾可提早規劃，以免向隅。

另園區內還有美人名湯鳩之澤溫泉，林保署表示，鳩之澤溫泉所在位置剛好於海拔520公尺，剛好和中文「我愛你」諧音相似，民眾今年在農曆七夕情人節（國曆8月10日）於鳩之澤溫泉、鳩之澤自然步道、多望吊橋等處合照並上傳太平山官方粉絲頁打卡，就可享鳩之澤溫泉露天SPA每位折價50元的優惠價。

園區在暑假期間也推出許多主題活動，包含星空導覽、賞鳥、泰雅藝術週等活動，相關訊息可洽太平山國家森林遊樂園區官網查詢：http://tps.forest.gov.tw/。

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