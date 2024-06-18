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風雨中的畢業任務 小學生騎單車撿垃圾做環保

新埤國小學生在風雨中完成畢業任務。（新埤國小提供）

新埤國小學生在風雨中完成畢業任務。（新埤國小提供）

2024/06/18 14:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕最近是畢業季節，嘉義縣新埤國小畢業生用獨特的方式完成畢業里程碑，昨天進行「騎單車踅社區‧清淨家園倡議快閃」的公民行動畢業活動，雖然遇到風雨，仍沒有退縮，在社區撿拾垃圾，進行資源分類回收，展現畢業生對家鄉土地的認同關懷和奉獻所學的服務精神。

新埤國小校長陳怡君表示，學校是獲台美生態學校榮譽的環境尖兵，單車走讀、服務社區，有「勇氣」、「服務」和「環保」三大精神，對國小畢業生是一項挑戰，雖然過程中遇到風雨，但學生沒有退縮，也訓練在面對未來挑戰時更加自信和勇敢。

陳怡君說，活動以高規格安全維護，有專業的自行車教練指導學生基本的騎行技巧和緊急狀況的應對，確保學生安全；畢業生先到高鐵嘉義站進行「高鐵快閃愛護家鄉」活動，介紹新埤社區特產有機草莓，增加社區產業曝光度，再到朴子溪畔撿拾河堤邊垃圾，做好資源分類回收。

畢業班導師曲靜慧說，騎行活動為畢業典禮增添意義，讓畢業生以健康和服務的方式來慶祝畢業，迎向新的學習旅程；學生龔祐辰說，騎單車、高鐵快閃，環保愛地球的行動，是由畢業生一起規劃完成，過程中相互鼓勵，加深友誼，體會團隊合作的重要性，更是送給了自己一份珍貴的畢業禮物。

學生呂雨暄原本不會騎腳踏車，她感謝全班同學一起來教導，「為了畢業典禮活動還學會了新技能，好開心！」

隨行的學生簡培辰的家長說，透過社區環保行動的畢業任務，感覺孩子彷彿長大懂事，變得更有自信，雖遭遇風雨，但孩子們鬥志更高昂，過程很感動，也感謝師長們六年來的付出與指導。

畢業生到河堤旁撿拾垃圾。（新埤國小提供）

畢業生到河堤旁撿拾垃圾。（新埤國小提供）

畢業生到高鐵嘉義站向旅客介紹家鄉特產。（新埤國小提供）

畢業生到高鐵嘉義站向旅客介紹家鄉特產。（新埤國小提供）

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