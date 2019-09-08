高雄市補教界「師鐸獎」 她當志工還代繳餐費

2019-09-08 18:43

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市教育局表揚補習班暨兒童課後照顧服務中心「師鐸獎」，52人獲獎，優良老師楊依恩堅守崗位15年，長期幫助弱勢孩子代繳課後餐費，一繳就3年，黃美璟將33年生命線協會志工的經歷用在課後教學，用心傾聽陪伴孩子成長。

52名獲頒優良教師、優良主任與優良創辦人獎，其中優良教師楊依恩也投身志工服務，擔任右昌國小志工團團長，她表示，課後輔導班部分孩子來自弱勢或單親家庭，課業較跟不上，更需要大人關懷，有孩子繳不出250元至300元的點心費，她自掏腰包代繳，甚至代繳3年，就是不想讓孩子餓肚子。

也曾有新住民媽媽帶著2名子女為躲避家暴，從北部搬到高雄就學，不但是經濟弱勢家庭，男孩常餓肚子，養成偷竊習慣，楊依恩發現後幫孩子繳餐費，並尋求社會協助，如今這名媽媽已有穩定工作，男孩也升上國中用功課業，與一家人也成為好朋友。

曾任高雄生命線協會志工的黃美璟，擔任課後照顧老師後，持續將生命線志工經歷、熱誠運用在教學上。曾有母親打電話說要輕生，但因放心不下孩子作罷，黃美璟用心傾聽，以同理心去了解這名母親心情，讓她感受為人母的責任很重要，最後打消輕生念頭。

另名獲獎人李欣虹為幫助低成就動機及經濟弱勢學生，參加補救教學研習，並加入攜手計畫，擔任補救教學老師，輔導弱勢、新住民家庭的孩子，給予他們更多資源，提升學習動機與成就。

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