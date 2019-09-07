2年1度排灣、魯凱運動會將登場！老七佳石板屋聚落「引聖火」

2019-09-07 23:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕原住民排灣、魯凱兩族的體育盛會「全國原住民排灣族、魯凱族民俗競技暨運動會」，今年移師屏東縣春日鄉，將於10月10日至12日展開3天活動賽事，今天舉行聖火引火儀式，主辦單位冒著清晨大雨，赴鄉內的世界遺產潛力點老七佳石板屋聚落，在大頭目趙秀英家屋前引燃聖火，排灣族特有的靈媒也祝禱賽事順利、祈求祖靈賜予族人力量獲得卓越成績。

2年1度的「排灣族、魯凱族民俗競技暨運動會」，邀集橫跨高、東、屏的16鄉鎮市排、魯兩族人參與，第6屆賽事將於雙十節當天在春日鄉展開，15項競技除籃排足壘球，還有傳統的手力、角力及拔河等項目，報名人數已逾3000人，場面精彩可期。

老七佳無自來水且無電力，加上道路不便，可說是遺世獨立的山城，據考，1647年就有文獻記載老七佳石板屋聚落的戶口數，不過，老七佳後來遭到國民政府迫使遷村，藉以達成當時「山地平地化」政策，但此舉不僅無法限制族人想回「佳」的心，約在2001年開始，就有許多族人不捨祖先遺留的石板屋聚落，所以自力修繕整理老七佳石板屋，以保護先民發展的珍貴文化資產，至今仍有約50棟左右的完整石板屋，不少族人現在有空就會回「佳」。

儀式回「佳」舉辦，先由靈媒依循禮俗，尊敬虔誠祈求祖靈上蒼保佑賽事順利，也盼祖靈賜予族人力量，隨後當地勇士登台「報信」，宏亮話語響徹林間號召排、魯兩族人共襄盛舉，接著鄉長柯自強、立委高金素梅、議員周陳文彬及趙秀英等點燃聖火，勇士們接力進場跳起勇士舞。

柯自強說，春日鄉首度接辦排魯運動會，為融入在地文化及特色，特別選擇全國數量保存最多最完整、建築形式豐富的老七佳石板屋群前「引聖火」，老七佳的石板屋蘊含族人合作、分享及共榮的傳統美德，又因為是鄉內既古老又保存最完整的舊部落，在此引聖火有薪火相傳及點燃開賽的含意，也希望結合傳統文化來辦比賽，並藉此讓世人更加認識老七佳。

趙秀英表示，排、魯兩族屬階級嚴明的族群，從頭目家的石板屋有圖騰可看出，老七佳是文化部欲申請世界遺產的潛力點，厚重結實的石板精巧細緻堆疊，整個部落就像是遺世獨立的山城，原本大家都很擔心下雨會導致坍方無法回「佳」，還好祖靈保佑天公作美，在七佳部落源頭點燃聖火，創下賽事首例。

最後在眾勇士圍舞之後，柯自強轉授聖火予聖火隊，預計另覓良時將聖火傳送至東、屏交界的浸水營古道，由排、魯各鄉鎮市代表前往取回聖火，柯自強強調，在秋颺之時傳薪，迎接排魯競鋒！

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