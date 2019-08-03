原民神話躍上火車！花蓮3個學童彩繪讓人驚豔

2019-08-03 10:02

［記者王峻祺／花蓮報導］甫行駛不到一週的台鐵原住民族彩繪列車，8節車廂共收錄16幅原住民孩童充滿童趣的畫作，其中3幅出自花蓮學童之手，北埔國小阿美族李冠綸、太魯閣族羅喜恩及布農族杜雅晴，歷時1個月用畫作呈現部落傳統神話，如今彩繪躍上列車，奔馳在東、西幹線上，讓族人備感榮耀。

李冠綸、羅喜恩及杜雅晴3人，在美術指導老師蔡佳玲的引導下，用紙筆畫下部落流傳許久的神話故事。李冠綸的作品「巨人傳說」，以巨人阿里卡該為故事主角，結合海神、部落勇士及海祭活動，闡述阿美族捕魚祭及豐年祭的由來，構圖聚焦族人團結抗外，色彩鮮明、生動活潑。

畫下「榮耀彩虹橋」的太魯閣族羅喜恩，主要傳達太魯閣族靈魂之橋的傳說，作品聚焦遵守祖靈規範的族人，正排隊通過榮耀的彩虹橋，並將代表祖靈眼睛的菱形圖騰躍然紙上，象徵永生守護，並意涵賢能勇敢和良善正義的人，才能通往天國，寓意十足。

布農族杜雅晴的作品「神話之鳥」，主角為東部地區常見的鳥類紅嘴黑鵯，傳說牠在族人遇洪水之際，忍痛張嘴銜起火種，並與腳爪輪流交替，為部落送來溫暖；畫作呈現紅嘴黑鵯的犧牲奉獻，美麗羽毛遭火燻成黑色，嘴與爪則被燙為紅色，相當感人。

3人在師長陪同下，1日受邀北上參與列車啟用典禮，首次到台北的羅喜恩興奮不已。他說，好開心能到台北、坐捷運，看到自己的畫作成為太魯閣自強號的彩繪，實在「作夢也想不到！」一路和老師借手機不斷和住山上的家人視訊，分享這份榮耀喜悅。

蔡佳玲說，感謝原住民族委員會及台鐵合作，讓偏鄉花蓮孩童能有一個展現才能的舞台，為了參與繪畫創作比賽，孩子們利用午休時間分享故事、討論畫作，過程更不斷走入部落考究，除深入了解自己的文化，也展現原民來自大地的色彩美術天賦。

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