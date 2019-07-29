原住民神話搬上太魯閣號 原住民族彩繪列車今首航
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原住民族彩繪列車起跑，桃園市東安國小排灣族小朋友高敔的繪畫作品獲選成為車頭的彩繪圖案。（記者廖振輝攝）

原住民族彩繪列車起跑，桃園市東安國小排灣族小朋友高敔的繪畫作品獲選成為車頭的彩繪圖案。（記者廖振輝攝）

2019-07-29 12:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近年台鐵陸續將Hello Kitty、馬祖繞境、里山動物化身為彩繪列車，讓彩繪列車蔚為風潮。為紀念1994年8月1日憲法正式將「山胞」正名為「原住民族」，台鐵與原住民族委員會合作推出原住民日彩繪列車，將16位小朋友的繪畫創作搬上太魯閣號，不僅車身可見原住民正名運動歷程，車廂內走道、行李架也可見原住民特有的文化圖騰；台鐵表示，原住民日彩繪列車預計今晚9點39分從樹林首航，行駛其間自7月29日至10月28日止，時間長達3個月。

原民會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，1994年以前，當時原住民被以山胞、番仔等字眼稱呼，僅少數人站出來要求正名為原住民族，1994 年8月1日憲法將山胞正名為原住民，1997年正式將原住民族入憲。

原民會今年特地與本局共同打造太魯閣彩繪列車，以全國原住民族兒童繪畫創作比賽中的佳作為主軸，將自古以來原住民間口耳相傳的各種神話傳說彩繪於太魯閣號上，透過原民小朋友豐富的色彩、筆觸，展現原住民的神話與傳說。

其中第1節車廂及第8節車廂以原民小朋友充滿童趣的畫筆，彩繪出在阿美族、泰雅族等原住民間廣為流傳的射日傳說，並用射箭姿勢來呼應原住民文化傳承的重要，同時隱喻25年前原住民正名之路的諸多艱辛。

台鐵局長張政源表示，過去大家喜歡搭火車，是因為可以看窗外移動的風景，但是這幾年透過列車彩繪，發現列車本身就是台灣地表上非常漂亮的移動風景，不管是Hello Kitty還是台灣燈會、媽祖繞境彩繪列車都非常受到民眾及鐵道迷歡迎，如今將原住民文化搬上列車，令人感到格外有意義。

張政源表示，原住民族日彩繪列車首航為今晚9點39分從樹林出發的256次太魯閣號，行駛期間自7月29日至10月28日止，時間長達3個月，期望充滿原住民族文化元素的臺鐵彩繪列車，紀念原住民族正名的歷程。

  • 原民會與台鐵29日在南港車站舉行108年原住民族日彩繪列車首航記者會，原住民族小朋友繪畫作品獲選成為列車車廂彩繪圖案。（記者廖振輝攝）

    原民會與台鐵29日在南港車站舉行108年原住民族日彩繪列車首航記者會，原住民族小朋友繪畫作品獲選成為列車車廂彩繪圖案。（記者廖振輝攝）

  • 原住民族小朋友繪畫作品獲選成為列車車廂彩繪圖案。（記者廖振輝攝）

    原住民族小朋友繪畫作品獲選成為列車車廂彩繪圖案。（記者廖振輝攝）

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