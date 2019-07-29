原住民神話搬上太魯閣號 原住民族彩繪列車今首航

2019-07-29 12:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近年台鐵陸續將Hello Kitty、馬祖繞境、里山動物化身為彩繪列車，讓彩繪列車蔚為風潮。為紀念1994年8月1日憲法正式將「山胞」正名為「原住民族」，台鐵與原住民族委員會合作推出原住民日彩繪列車，將16位小朋友的繪畫創作搬上太魯閣號，不僅車身可見原住民正名運動歷程，車廂內走道、行李架也可見原住民特有的文化圖騰；台鐵表示，原住民日彩繪列車預計今晚9點39分從樹林首航，行駛其間自7月29日至10月28日止，時間長達3個月。

原民會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，1994年以前，當時原住民被以山胞、番仔等字眼稱呼，僅少數人站出來要求正名為原住民族，1994 年8月1日憲法將山胞正名為原住民，1997年正式將原住民族入憲。

原民會今年特地與本局共同打造太魯閣彩繪列車，以全國原住民族兒童繪畫創作比賽中的佳作為主軸，將自古以來原住民間口耳相傳的各種神話傳說彩繪於太魯閣號上，透過原民小朋友豐富的色彩、筆觸，展現原住民的神話與傳說。

其中第1節車廂及第8節車廂以原民小朋友充滿童趣的畫筆，彩繪出在阿美族、泰雅族等原住民間廣為流傳的射日傳說，並用射箭姿勢來呼應原住民文化傳承的重要，同時隱喻25年前原住民正名之路的諸多艱辛。

台鐵局長張政源表示，過去大家喜歡搭火車，是因為可以看窗外移動的風景，但是這幾年透過列車彩繪，發現列車本身就是台灣地表上非常漂亮的移動風景，不管是Hello Kitty還是台灣燈會、媽祖繞境彩繪列車都非常受到民眾及鐵道迷歡迎，如今將原住民文化搬上列車，令人感到格外有意義。

張政源表示，原住民族日彩繪列車首航為今晚9點39分從樹林出發的256次太魯閣號，行駛期間自7月29日至10月28日止，時間長達3個月，期望充滿原住民族文化元素的臺鐵彩繪列車，紀念原住民族正名的歷程。

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