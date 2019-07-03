跟Hello Kitty一起遊台灣！環島之星彩繪列車可愛亮相

2019-07-03 13:31

新版Hello Kitty彩繪列車，連車廂內裝都有分主題進行打造。（圖：台鐵局提供）

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局於105年3月首度以太魯閣號推出Hello Kitty彩繪列車，今年7月1日行駛最後一趟後正式卸妝，不過Hello Kitty彩繪列車空窗期僅1天，今日台鐵局與易遊網、三麗鷗攜手合作，讓環島之星列車換上新裝，彩繪全新不同圖樣的「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，並首航南港－樹林；台鐵局表示，明日起每日開行2列次的環島之星，都會是Hello Kitty彩繪列車，旅客只要購買環島之星行程，即可與Hello Kitty一同出遊。

台鐵期待藉由Hello Kitty的高人氣，帶動另一股鐡道旅遊新風潮。（圖：台鐵局提供）

新版Hello Kitty彩繪列車車廂。（圖：台鐵局提供）

易遊網副總蕭冠群表示，相信鐵道旅遊是最適合旅行台灣的方式，每天環台一圈的環島之星觀光列車於97年推出後，深受國内外旅客喜愛；去年載客人數已突破5.5萬人，當中有逾1萬人次是外國旅客。這次與台鐵局、三麗鷗公司合作推彩繪列車，不只外裝彩繪，車内同樣有彩繪圖樣，更有多項Hello Kitty備品。期待藉由Hello Kitty的高人氣，帶動另一股鐡道旅遊新風潮。

環島之星Hello Kitty列車彩繪6大主題。（圖：台鐵局提供）

新版Hello Kitty彩繪列車，連車廂內裝都有分主題進行打造。（圖：台鐵局提供）

台鐵局長張政源表示，Hello Kitty吸引力歷久不衰，上次去日本相關商品也是持續熱賣，這次彩繪列車跟以前有許多不同，包含彩繪列車以觀光列車為主，每天開行2列次，民眾每日、每個城市都能看見它的身影；車廂內裝大手筆改造，裝飾、彩繪全都包裝起來，還開發許多車上用品，搭觀光列車才能限定使用等。期許今日指考結束後，家長能慰勞小孩，帶著他們搭觀光列車，與Hello Kitty一同遊台灣。另外，張政源還說，台鐵下一波將與觀光局合作，於集集支線打造國際級的彩繪列車。

新版Hello Kitty彩繪列車相當可愛。（圖：台鐵局提供）

新版Hello Kitty彩繪列車，連車廂內裝都有分主題進行打造。（圖：台鐵局提供）

台灣三麗鷗公司總經理李明勳表示，這是首次三麗鷗將彩繪列車放在觀光列車中，並於車廂內提供相關服務，相信6個車廂不同主題，能帶給旅客截然不同體驗。

交通部長林佳龍表示，喜愛Hello Kitty民眾有福了，這次易遊網斥資千萬，搭配三麗鷗對美學非常堅持，把台灣花卉、稀有動物、美食小吃、傳統文化、戶外體驗、特色玩點分別融入6節車廂中，這個組合精彩可期。期待大家即使是驚鴻一瞥，看見它的身影能盡量來打卡，讓Hello Kitty環島列車帶動風潮，為111年要推動的鐵道旅遊熱身。

新版Hello Kitty彩繪列車，連車廂內裝都有分主題進行打造。（圖：台鐵局提供）

環島之星Hello Kitty列車6大主題彩繪中，「季節花卉」是以金針花、油菜花、桐花，及Hello Kitty賞花拍美照為主題；「台灣動物」以台灣稀有動物石虎、黑熊、藍鵲、梅花鹿、樹蛙等，與Hello Kitty相見歡為主題；「美食小吃」以在台灣旅行，一定要品嚐臭豆腐、水果冰、串燒、刈包等在地小吃滋味為主題，讓Hello Kitty陪旅客嚐遊台灣；「戶外體驗」則是跟著Hello Kitty趴趴走，泡溫泉、放天燈、搭纜車等活動；「特色玩點」則是Hello Kitty在城市唱KTV、鶯歌捏陶藝、鹿野搭熱氣球瘋台灣；「傳統文化」則是與Hello Kitty走訪台灣廟宇、飲茶文化、古蹟建築，當個有深度的文化旅人。

除車廂外觀，車廂内裝也一併在這次換裝中進行大改造，卡拉OK車廂以藍天海洋為主要意象，地板採用沙灘彩繪，配上Hello Kitty乘船賞鯨的打卡裝置，呼應台灣島嶼風光；可供旅客飲料喝到飽的吧檯餐車，則採明亮黃色為基調，搭配Hello Kitty享用美食的模様；旅客體驗DIY手作活動餐車車廂，以粉紅色系作主色，粉嫩空間結合Hello Kitty搭乘纜車和熱氣球，傳遞旅遊歡愉時光。

另外，為強化觀光列車主題印象，帶動周邊經濟效益，今年下半年將計劃推出環島之星限定Hello Kitty聯名商品，及只限列車上販售獨家商品，相關文創商品預計在台鐵列車、台鐵夢工場實體店面及網路商店等通路提供選購；環島之星列車也將推出Hello Kitty相關餐點。

環島之星Hello Kitty列車，預計7月4日正式開行，旅客購買環島之星行程即可體驗，相關熱門商品包含花蓮自由行2天、「環島之星‧環島遊花蓮+墾丁3天」等。另外，針對暑假出遊需求，推出10大夏季行程，生態探索，夏日戲水、主題樂園、文化體驗等夏日必玩内容通通有，最低6500元起。

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