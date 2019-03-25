百年頭一遭！白沙屯媽彩繪列車 彰化首航

2019-03-25 11:04

〔記者湯世名／彰化報導〕百年頭一遭！苗栗縣通霄白沙屯媽祖進香文化活動將於下月起駕，展開10天9夜的北港進香遶境之旅，拱天宮與台鐵合作的進香文化彩繪列車，今天從彰化火車站首航出發，4節車廂彩繪出4大主題，呈現白沙屯媽祖徒步進香的百年傳承歷史鏡頭，吸引大批鐵道迷搶拍。

台鐵2524車次白沙屯媽祖彩繪列車今天早上10點11分從彰化站出發，出發前停在第三月台，吸引大批鐵道迷蜂擁而至搶拍，就連彰化站長邵宏松也自拍留念。邵宏松表示，拱天宮與台鐵合作，彩繪火車將每天不定班次行駛於竹南與彰化之間，時間長達3個月，彩繪列車共有4節車廂，分別為「媽祖啟程、互信互愛、心火香傳、圓滿歡愉」4大主題，真實呈現白沙屯媽祖徒步進香的百年傳承，今天從彰化站首航出發北上。

擔任首航司機員的張瑞彬本身也是通霄人，對於被選為首航司機員感到非常興奮，他並表示，首航司機員其實並未特地挑選，因此能夠擔任首航司機員，這也代表他與白沙屯媽祖的緣分。

有鐵道迷專程從新竹搭火車前來彰化火車站，對著4節車廂拍照，並搭乘這列班車北上嘗鮮，對於這4節車廂呈現媽祖進香文化歷史鏡頭感到相當有意義，也讓他們更深入認識百年媽祖信仰。

邵宏松表示，白沙屯媽祖彩繪列車今天早上10點11分從彰化站出發，預計中午12點5分到達竹南站，期間將於11點37分在白沙屯站停留5分鐘，提供熱愛白沙屯信仰文化及鐵路迷朋友拍照。

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