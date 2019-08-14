原住民正名25年 族人笑談當年高唱：請總統出來喝酒！

2019-08-14 20:47

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年適逢「原住民」正名25週年，原住民委員會特別與國家圖書館合作舉辦「還原正名：台灣原住民族正名25周年主題特展」，今天起移師位於屏東的原住民族文化發展中心展出，曾因正名運動入獄的原民會主委夷將·拔路兒及也特別出席展覽開幕典禮，與當年在街頭抗爭的族人齊聚一堂，重溫爭取原住民正名運動的歷程。

「進攻，進攻，進攻總統府，把總統請出來，把總統請出來，喝酒」；反攻，反攻，反攻大陸去，把大陸收回來，把大陸收回來，變成保留地，還給原住民，阿們。」監察院副院長孫大川在致詞時特別唱出當年在街頭抗議的歌曲，讓現場族人邊笑邊跟著唱，他表示，雖然當年族人聚集總統府前抗議，讓警方很緊張，但族人一邊抗議一邊唱歌，其實原住民的抗爭相當溫和，正名至今25年，透過展覽除了紀錄這段運動，也期待新一代把原住民的思維與文化繼續傳承下去。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，當年因為正名運動，改變了遊行路線，將族人帶往總統府前抗議，雖然最後成功正名，但他卻被冠上違反集會遊行法罪名遭判刑1年，入獄關了8個月，現在部落30歲以下的族人，從出生就是「原住民」，不知道這個名稱是從番、高砂族、平地山胞、山地山胞等帶有歧視意涵的詞彙，經過族人長期抗爭努力才得以扭轉，因此希望透過展覽把這段歷史傳承下去。

夷將‧拔路兒也指出，前總統李登輝1994年在屏東舉辦的「原住民文化會議」中，首次以國家元首身分使用「原住民」稱呼，回應原運團體長期主張訴求，因此選在原住民族文化發展中心舉辦特展別具意義。

特展中可以看見正名運動的歷史脈絡，屏東縣政府原民處長伍麗華也表示，許多非原住民族是從課本裡認識原住民，但過去課本裡對於原住民的稱呼、故事都對原住民充滿歧視與誤解，從正名運動的過程可以看見教育的重要，這也是未來努力的目標。

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