基隆3萬人健走 林右昌自豪3個星期瘦6公斤

2019-09-07 12:16

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民體育日「全國萬人健走大會師」活動今天在基隆碧砂漁港登場，來自全台3萬名愛好運動的民眾齊聚一堂，大夥兒在嗚笛後浩浩蕩蕩從碧砂漁港出發健走往潮境公園前進，沿途欣賞壯麗的海岸風光，最近積極減重的市長林右昌也到場共襄盛舉，還拍著明顯消了一圈的肚子向大家分享「近3個星期的時間，靠著運動就減了6公斤！」

「全國萬人健走大會師」主辦單位台灣體育總會理事長鄭錦洲說，這次活動參與情況相當熱烈，來自全國22個縣市甚至是金門、澎湖、馬祖的救國團、後備軍人、商業會、體育會都組隊前來參加，來自中南部或外島等距離較遠的好朋友們，都在前一來到現場，估計參與的民眾有3萬人之多，盛況空前。

此次健行路線從碧砂漁港出發，經八斗街、國立海洋科技博物館再到潮境公園折返，全程約5公里，包括市長林右昌、立委蔡適應、前立委謝國樑、副議長林沛祥與多位議員等都親自來到現場共襄盛舉，最近勵志減重的市長林右昌，更拍著明顯消了一圈的肚子向大家分享「近3個星期的時間，靠著運動就減了6公斤！」鼓勵大家一起來運動，不但健康又能維持好身材。

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