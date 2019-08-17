帥照神似日星三浦春馬 林右昌霸氣：給我3個月時間減重

2019-08-17 12:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌昨天晚間被大尾線民PO出30年前的照片，發現他學生時期的長相非常乾淨帥氣，身材清瘦，且和日本男星三浦春馬、王力宏有些神似，讓不少人看了全都驚呆，被網友留言說「基隆美食實力太強大」，一堆民進黨縣市長也紛紛留言PO照。林右昌今天早上信心十足地說：「當市長後，真的是沒有時間運動休閒，所有時間都放在開會與市政工作，請大家給我3個月的時間，我會努力來減重。」

基隆市長林右昌的妹妹昨天深夜PO出林右昌學生時期與當兵時的舊照，一時在網路瘋傳，臉書粉絲專頁《貓與邪佞的手指》分享多張林右昌年輕時期的照片，由於對比之下判若兩人，引發瘋傳，網友笑稱如果林右昌消回年少時的身型，要遷戶籍去基隆的人，可能會在戶政單位排個3天3夜。

不少網友感嘆「政治真是一條不歸路」、「歲月是把殺豬刀」、「運動很重要...」，甚至有網友呼籲，民進黨趕快督促林右昌減肥，增加票源。

桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、立委鄭運鵬也至貼文留言，潘孟安與鄭文燦兩人同樣貼出自己年輕時期尚未「發福」的青澀照片，引發網友熱議。

林右昌說，很就沒看到年輕時的照片，被PO出來覺得還好，由於最早PO照的是自家妹妹，記者詢問是否有被出賣的感覺；林右昌笑說，「有一點、有那麼一點。」

至於網友說，民進黨是高顏值的政黨，林右昌笑說：這個問題真的不知道怎麼回答，只能說大家都很帥，民進黨是個認真做事的政黨。

至於網友諷刺說「歲月是把殺豬刀」，林右昌說，不會啦！每個人都有每個人成長歷程，年輕有年輕的模樣，年長有年長的味道！

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