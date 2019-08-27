林右昌要減肥雪恥！ 星光夜跑只跑了…

2019-08-27 21:22

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌決心要減肥雪恥，要大家給他3個月時間減肥，林右昌除了控制飲食外，今晚8點在東岸廣場跑道星光夜跑，展開減肥慢跑「初登場」，吸引大批市民到場加油，陪市長一起跑；而原本被網友點名的林右昌的妹妹林宛姿要現身陪跑，最後因為現場人太多，擠不進去陪哥哥一起跑。

今天晚間7點半，東岸廣場的跑道已經有大批林右昌的粉絲與媒體出現在會場，立委蔡適應、議員宋瑋莉、林旻勳、童子瑋、張顥瀚、張秉鈞、陳宜、鄭文婷等人出現在跑道上；基隆市府文化局長陳靜萍、社會處副處長駱文章、交旅處處長李綱也到場。

基隆市長林右昌日前被妹妹林宛姿PO出30年前帥氣的舊照片，上傳臉書被網友說好像日本男星三浦春馬，網友大喊還我「基隆三浦春馬」，林右昌決心要減肥雪恥，林右昌準時晚間8點出現在會場，受到現場大家的歡迎。

林右昌說，這段時間受到大家很大關注與期待，他除了飲食控制外，就是多運動，放在家裡很久沒踩的腳踏車，最近每天回家都上去踩，減重的效果還不錯，到現在已經減重4公斤。

林右昌說，今天晚上的星光夜跑是第一場，但絕對不會是最後一場，很多地方都已經來邀請跑步，林右昌說，下一場已經確定9月2日晚間，成功國小彩虹跑道不見不散。

立委蔡適應說，林右昌市長帶動的慢跑運動風氣，影響到許多政治人物，林市長已經說要跑遍全市各區運動場，相信全國沒有幾個縣市長可以做得到，大家一起來跑步顧健康。

在銘傳國中體育老師帶動暖身操後，林右昌與蔡適應跑在最前面，張顥瀚、張秉鈞等議員及市民朋友一同陪跑，在眾人關注加油聲中，林右昌最後只跑了4圈，大約近1公里，結束第一場慢跑減重。

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