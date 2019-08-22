鄭文燦胖太多！兒子看結婚照：媽媽是嫁給誰？

2019-08-22 18:19

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕被網友讚譽年輕像「三浦春馬」的基隆市長林右昌，下定決心要在3個月內減肥，並說要和桃園市長鄭文燦及屏東縣長潘孟安辦「民進黨減肥營」，今天下午鄭文燦被問及此事回應，如果林右昌要發起連線減肥樂於參加，並自爆有次拿結婚照給兒子看，兒子竟納悶「奇怪，媽媽不是嫁給你嗎？怎麼好像嫁給另外一個人」？

「追求青春的年代已經不在了，不過健康還是很需要」，鄭文燦表示，林右昌前幾天PO了年輕時候青澀的照片，稱讚他是「非常英俊瀟灑的高中生」，但他認為追求青春年代已過去，不過他也認為健康還是很需要，「要減肥可以一起來」，並有信心表示，如果有心減肥3個月就有成效，但他也語帶保留的說，3個月下降的速度到底有多少不知道，需要配合每個人的狀況。

網友說林右昌瘦下來很像「基隆三浦春馬」，媒體好奇，鄭文燦年輕時也被網友稱為「桃園盧廣仲」，瘦下來後會不會變成原狀？他笑說，瘦下來變什麼樣子，過幾個月你們就知道了。原先已結束媒體聯訪，不料鄭文燦心情大好，還主動說要跟媒體說個笑話。

鄭文燦自爆，有一次拿我的結婚照讓兩個兒子看，他們就說奇怪，媽媽不是嫁給你嗎？怎麼好像嫁給另外一個人，自嘲年輕結婚的照片當然和現在有點落差，但是不會去追求青春的尾巴，健康就好，不忘宣傳政策說，桃園市府推動「瘦桃子運動」很不錯，希望大家一起來推動。

鄭文燦說，有時候選舉太累了反而很容易變胖，健康城市、健康生活很重要，右昌、我還有孟安如果要連線，我們會訂出一個計畫，不過有人建議臉書可以每天貼幾公斤重，我再考慮一下。

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