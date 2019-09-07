宜蘭媽祖文化節陸巡DAY2 宜市萬人空巷

2019-09-07 11:42

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府舉辦的「2019北臺灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護臺灣」今天邁入第2天，陸巡活動上午7點從礁溪玉鼎慈天宮出發，一路走到宜蘭市昭應宮及宜蘭縣政府，終點在預計抵達羅東震安宮及聖安宮；繞境隊伍行經宜蘭市區時，不少民眾站在道路兩旁「鬥鬧熱」，宛如萬人空巷。

不過，由於天氣炎熱，遶境隊伍抵達宜蘭市昭應宮時，突然傳出有民眾中暑暈厥，所幸消防車及時趕到處理，該民眾經急救後沒有大礙；宜蘭縣長林姿妙則偕同宜蘭市長江聰淵及宜蘭縣議會議長張建榮等人一起步行在繞境隊伍中。

另外，為維持交通順暢與防止陣頭搶轎，宜蘭縣政府警察局已規劃部署全體警、民力及志工，投入陸巡安全維護工作，並規劃護轎組、機動組、蒐證組等，加強防制暴力衝突事件及趁機扒竊行為，並於重要路口配置警力疏導交通，務使交通衝擊降至最低。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法