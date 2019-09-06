剛起駕宜蘭上空現「聖光」 漁民稱奇：媽祖顯靈！

2019-09-06 11:42

［記者張議晨／宜蘭報導］受颱風「玲玲」外圍環流影響，宜蘭從八月底至今天天氣陰晴不定，但今上午北台灣媽祖文化節起駕，天氣放晴出現大太陽，頭城烏石港還出現輻射狀的條狀雲，宛如「聖光」乍現，突變氣候令漁民嘖嘖稱奇，「媽祖顯靈！」、「媽祖真有保佑！」

玲玲颱風距離台灣雖有段距離，受到外圍環流影響，從9月1日至今天清晨，宜蘭都是陰天，入夜後還會出現強降雨，對於6日登場的北台灣媽祖文化節遶境是一大考驗。

今天上午6時許，媽祖文化節在主辦廟宇、南方澳南天宮舉辦起駕儀式，原先飄雨的天氣，在儀式結束後，突然放晴，天空未出現一絲烏雲，與前幾天氣候有天壤之別。

近百艘漁船從蘇澳港出發後，原先擔心風浪仍大，但宜蘭外海則「風平浪靜」，隨漁船組成的「艦隊」抵達烏石港後，宜蘭上空則呈現輻射狀的雲系，宛如「聖光」乍現，神奇氣象狀況令漁民嘖嘖稱奇，「媽祖真的有保佑」、「不能不信邪」、「真有神蹟！」

對此，宜蘭氣象站主任陳高鋤表示，前幾天受颱風外圍環流影響，宜蘭天氣較不穩定，但隨「玲玲」遠離，今清晨天氣轉好，預估6日至8日3天，宜蘭都會是好天氣。

至於被漁民、信徒稱作「聖光」的輻射雲，陳高鋤則說，輻射狀的雲系是颱風遠離而形成的「捲雲」，主因是上層氣流逸散、下層氣流往颱風中心聚攏，才會形成卷雲的現象。

他說，今天正好是媽祖遶境，輻射狀的卷雲又像「萬丈光芒」，因此信徒容易跟媽祖聯想在一起。

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